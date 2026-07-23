O petiție online care solicită excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială a devenit una dintre cele mai semnate inițiative de acest tip din istoria internetului. Intitulată „Argentina Out”, aceasta a strâns peste 23,3 milioane de semnături din 170 de țări în mai puțin de o săptămână, potrivit Le Figaro.

Inițiativa a depășit cu mult obiectivul inițial, stabilit la cinci milioane de semnături. Până la încheierea campaniei au fost înregistrate exact 23.316.108 semnături, transformând această petiție într-un fenomen la nivel mondial.

În textul petiției, inițiatorii susțin că FIFA și arbitrii ar fi favorizat Argentina și pe Lionel Messi în competițiile internaționale.

Mesajul include afirmația: „părtinitori faţă de Lionel Messi şi Argentina”, urmată de întrebarea: „De ce ar trebui restul lumii să participe la competiţie, când câştigătorul este deja cunoscut? Excludeţi Argentina din Cupa Mondială şi acordaţi o şansă echitabilă tuturor celorlalţi”.

Deși strângerea de semnături s-a încheiat, petiția continuă să fie intens comentată pe rețelele sociale.

Cu peste 23,3 milioane de semnături, „Argentina Out” a ajuns pe locul al doilea în clasamentul celor mai semnate petiții din istorie.

Recordul este deținut de campania „Jubilee 200”, lansată în 1997 pentru anularea datoriilor statelor foarte sărace. Aceasta a adunat 24.319.181 de semnături din 166 de țări, astfel că diferența dintre cele două inițiative este de aproximativ un milion de semnături.

FIFA nu a oferit un răspuns oficial în legătură cu această petiție.

După finala câștigată de Spania, autorii campaniei au lansat și un mesaj ironic.

„FIFA ne-a ignorat, dar Spania a făcut treaba. Mulţumim, Spania”, au arătat aceștia.

Actuala inițiativă amintește de petiția lansată după finala Cupei Mondiale din 2022, câștigată de Argentina în fața Franței.

La acel moment, ca reacție la criticile venite din Franța, mai mulți suporteri argentinieni au inițiat o petiție prin care cereau ca „Franţa să înceteze să mai plângă”. Documentul a strâns atunci peste 750.000 de semnături.