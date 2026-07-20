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FIFA analizează incidentele produse după finala Cupei Mondiale. Argentina riscă sancțiuni

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FIFA analizează incidentele produse după finala Cupei Mondiale. Argentina riscă sancțiuniFIFA. Sursa Foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

FIFA va deschide o procedură disciplinară după incidentele în care au fost implicate mai multe persoane din delegația Argentinei la finalul meciului pierdut cu Spania, scor 0-1, în finala Cupei Mondiale 2026. Organizația va verifica rapoartele oficialilor și imaginile video înainte de a decide eventualele sancțiuni.

FIFA analizează incidentele produse după finala Cupei Mondiale

FIFA va analiza comportamentul mai multor jucători și membri ai staffului Argentinei după finala Cupei Mondiale 2026, pierdută în fața Spaniei cu scorul de 0-1. Procedura disciplinară va avea la bază rapoartele întocmite de arbitri și înregistrările video surprinse după fluierul final. O decizie privind posibilele sancțiuni este așteptată în următoarele săptămâni.

Unul dintre episoadele care vor fi analizate este eliminarea lui Leandro Paredes pentru comportament agresiv. După încheierea partidei, fotbalistul argentinian i-ar fi lovit cu pumnii pe Eric García și Gavi.

FIFA va verifica și acțiunile lui Nahuel Molina, acuzat că l-a lovit cu pumnul pe Rodri în timpul altercațiilor produse după meci. În incidente ar fi fost implicat și Roberto Ayala, antrenorul secund al Argentinei. Acesta l-ar fi împins pe Dani Olmo și ar fi încercat să îl lovească în zona feței.

Nu doar jucătorii au fost implicați în confruntările de la final, iar acțiunile membrilor staffului tehnic ar putea ajunge, de asemenea, în atenția Comisiei de Disciplină a FIFA.

Bătaie Argentina Spania

Bătaie Argentina Spania. Sursă foto: X

Gesturile din timpul ceremoniei de premiere

Forul internațional va analiza și comportamentul delegației Argentinei în timpul festivității de premiere.

Mai mulți jucători argentinieni au întors spatele în momentul în care fotbaliștii Spaniei au ridicat trofeul Cupei Mondiale. Gestul a provocat controverse și a fost criticat de mai mulți observatori.

FIFA nu a anunțat deocamdată ce sancțiuni ar putea fi aplicate. Organizația va aștepta încheierea procedurii disciplinare înainte de publicarea unei decizii oficiale.

Joe Hart a criticat comportamentul argentinienilor

Fostul portar englez Joe Hart a afirmat că Lionel Messi a fost singurul jucător argentinian care a dat dovadă de respect față de adversari, după ce a mers să îi salute pe fotbaliștii Spaniei.

„Pe teren, un singur om a demonstrat clasă, și acela a fost Lionel Messi. A venit și a dat mâna cu toți jucătorii spanioli. Meciul s-a terminat. Nu aveau absolut niciun motiv să se plângă după ceea ce s-a întâmplat. A fost un comportament dezgustător.

Spania a câștigat Cupa Mondială pe deplin meritat. Pe parcursul întregului turneu, a jucat fantastic. Au dominat complet o echipă a Argentinei, care a fost solidă și agresivă. Cea mai bună echipă a câștigat Cupa Mondială.” Joe Hart a considerat că Spania a câștigat meritat finala și a fost cea mai bună echipă pe parcursul competiției.

Toate incidentele semnalate după meci, inclusiv altercațiile fizice și gesturile din timpul ceremoniei de premiere, ar putea duce la sancțiuni disciplinare pentru persoanele implicate.

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