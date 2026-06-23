Selecționata Portugaliei a oferit o adevărată lecție de fotbal în cadrul Grupei K de la Cupa Mondială 2026, turneu final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Lusitanii au învins fără drept de apel echipa Uzbekistanului cu scorul de 5-0, după ce la pauză tabela arăta deja un avantaj considerabil de trei goluri pentru europeni. Confruntarea a avut loc marți, pe Houston Stadium.

După o evoluție mai puțin convingătoare în partida anterioară împotriva reprezentativei din RD Congo, încheiată la egalitate, scor 1-1, naționala condusă de Roberto Martinez s-a dezlănțuit pe teren. Succesul categoric în fața selecționatei asiatice a fost marcat în mod deosebit de performanța căpitanului Cristiano Ronaldo, care a reușit o dublă de senzație și a doborât noi recorduri.

Prin reușitele sale din această partidă, atacantul lusitan a devenit primul jucător din istorie care marchează la șase ediții diferite ale Cupei Mondiale. De asemenea, la vârsta de 41 de ani și 138 de zile, el ocupă acum poziția a doua în clasamentul celor mai vârstnici marcatori din întreaga istorie a acestei competiții.

Echipa Portugaliei a demonstrat o agresivitate ofensivă încă din primele secunde. Bruno Fernandes a dat semnalul atacului în minutul 2, când a șutat peste poartă de la 11 metri. Doar două minute mai târziu, Ronaldo a luftat în careul mic la o centrare venită de la Nuno Mendes. Scorul a fost deschis rapid, în minutul 6, când același Cristiano Ronaldo a reluat din 6 metri o centrare perfectă expediată de Cancelo.

Avantajul lusitanilor s-a mărit în minutul 17, grație unei execuții inteligente a lui Nuno Mendes dintr-o lovitură liberă executată de la 16 metri. În minutul 29, Uzbekistanul a crezut că a redus din diferență după un gol de kinogramă semnat de Ganiev, însă bucuria asiaticilor a fost scurtă. Reușita a fost anulată în urma intervenției sistemului de arbitraj video din cauza unui fault comis în prealabil de Faizulaev la Cancelo.

Scorul primei reprize a fost stabilit în minutul 39. Cristiano Ronaldo a realizat dubla cu un șut la colțul lung, după ce a fost lansat excelent de Bruno Fernandes. Cu această nouă reușită, starul portughez a devenit cel mai bun marcator al Portugaliei la Cupa Mondială, cu 10 goluri, depășindu-l pe legendarul Eusebio, care deținea recordul cu 9 goluri. Până la pauză, Selecao mai putea înscrie prin Joao Felix, în minutul 42, dar acesta a ratat complet șutul din poziție bună.

Repriza a doua a început în aceeași notă de dominare a Portugaliei. În minutul 47, Joao Felix a ratat și prima ocazie a reprizei secunde, șutând puțin peste țintă din afara careului. Peste zece minute, în minutul 58, portarul Nematov a avut o intervenție salvatoare la doar 6 metri, blocându-l in extremis pe Ronaldo la o nouă lovitură liberă executată cu schemă.

Tabela s-a modificat din nou în minutul 60, în urma unui corner executat de Bruno Fernandes. Defensiva uzbecă a bâlbâit mingea, care a intrat în poartă din Husanov, jucătorul legitimat la Manchester City.

Cristiano Ronaldo a continuat să caute golul care i-ar fi adus hat-trick-ul. În minutul 73, el a trimis pe lângă poartă din 8 metri, iar în minutul 74 șutul său de la 12 metri a fost respins de portar. Pe finalul partidei, în minutul 84, Bruno Fernandes l-a pus la încercare pe Nematov cu un șut de la distanță.

Scorul final de 5-0 a fost stabilit în minutul 87 de Rafael Leao, care a închis tabela cu un șut de la 14 metri în vinclu, după o minge respinsă de defensiva uzbecă. Ultima ocazie a meciului le-a aparținut tot europenilor, în minutul 90+3, când Trincao a ratat trimis pe lângă poartă din centrul careului.

De partea cealaltă, uzbecii nu au reușit să pună în real pericol poarta lui Diogo Costa, care a avut totuși o intervenție bună la șutul lui Faizulaev din minutul 52, din marginea careului. De asemenea, Șomurodov a șutat peste poartă din marginea careului în minutul 78. În urma acestui rezultat, Portugalia este practic calificată în șaisprezecimile de finală.

Portugalia - Uzbekistan 5-0 (3-0) Au marcat: Cristiano Ronaldo (6, 39), Nuno Mendes (17), Abdukodir Husanov (60), Rafael Leao (87). Houston, Houston Stadium: 68.777 spectatori Cupa Mondială 2026 - Grupa K

Echipele care au evoluat pe teren:

Portugalia: 1. Diogo Costa - 20. Joao Cancelo (2. Nelson Semedo, 46), 3. Ruben Dias, 13. Renato Veiga, 25. Nuno Mendes - 23. Vitinha (17. Rafael Leao, 83), 15. Joao Neves (10. Bernardo Silva, 76) - 18. Pedro Neto (26. Francisco Conceicao, 46), 8. Bruno Fernandes, 11. Joao Felix (16. Francisco Trincao, 64) - 7. Cristiano Ronaldo (căpitan). Selecționer: Roberto Martinez. Rezerve neutilizate: 12. Jose Sa, 22. Rui Silva - 4. Tomas Araujo, 5. Diogo Dalot, 14. Goncalo Inacio, 24. Samu Costa, 6. Matheus Nunes, 21. Ruben Neves, 9. Goncalo Ramos, 19. Goncalo Guedes.

Uzbekistan: 12. Abduvahid Nematov - 2. Abdukodir Husanov, 18. Abdula Abdulaev, 5. Rustamjon Aşurmatov - 24. Behruzjon Karimov (10. Ruslanbek Jianov, 90+2), 9. Odiljon Xamrobekov (6. Akmal Mozgovoi, 46), 7. Otabek Şukurov (23. Şerzod Esanov, 90+2), 13. Şerzod Nasrulaev (3. Hojiakbar Alijonov, 46) - 19. Azizjon Ganiev, 22. Abosbek Faizulaev (21. Igor Sergheev, 73) - 14. Eldor Şomurodov (căpitan). Selecționer: Fabio Cannavaro. Rezerve neutilizate: 1. Utkir Iusupov, 16. Botirali Ergaşev - 4. Farruh Saifiev, 15. Umarbek Eşmurodov, 25. Avazbek Ulmasaliev, 26. Jahonghir Urozov, 8. Jamşid Iskanderov, 11. Oston Urunov, 17. Dostonbek Hamdamov, 20. Azizbek Amonov.

Meciul a fost condus la centru de Jalal Jayed, ajutat de arbitrii asistenți Zakaria Brinsi și Mostafa Akarkad, toți trei fiind din Maroc. Al patrulea oficial desemnat a fost Abongile Tom din Africa de Sud, în timp ce arbitru asistent de rezervă a fost Zakhele Thusi Granville Siwela, tot din Africa de Sud.

În camera VAR s-au aflat arbitrul video Leodan Gonzalez din Uruguay, sprijinit de arbitrii asistenți video Hamza El Fariq din Maroc și Hernan Mastrangelo din Argentina. Pe parcursul celor 90 de minute, au fost acordate două cartonașe galbene, primite de Xamrobekov în minutul 14 și de Veiga în minutul 68.

Pentru reprezentativa Portugaliei urmează acum marele derby al grupei împotriva Columbiei, meci programat pe data de 28 iunie. În aceeași zi, parcursul și aventura naționalei din Uzbekistan la acest turneu final se vor încheia oficial cu duelul programat împotriva selecționatei din RD Congo.