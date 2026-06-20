La unsprezece ani după ce s-a retras din fotbalul profesionist, marele jucător brazilian Ronaldinho, acum în vârstă de 46 de ani, ar urma să revină pe terenul de fotbal, ca jucător, potrivit Gazzetta dello Sport.

Legenda braziliană este foarte aproape de a semna un contract cu clubul italian Ravenna, care evoluează în Serie C (divizia a treia italiană).

Anunţul oficial al transferului lui Ronaldo de Assis Moreira, cum este numele întreg al celebrului fotbalist, ar urma să aibă loc pe 23 iunie, în timpul Cupei Mondiale, la un eveniment important organizat la Miami, unde va fi dezvăluit şi noul tricou al echipei.

„Culori noi, acelaşi zâmbet. Abia aştept să mă întorc pe teren şi să scriu un nou capitol din povestea mea alături de Ignazio (Cipriani, proprietarul clubului) şi întreaga familie Cipriani. Fotbalul a fost întotdeauna o sursă de bucurie pentru mine şi vreau să aduc aceeaşi pasiune la Ravenna”, a declarat Ronaldinho pentru cotidianul italian.

Ravenna FC a ratat la limită promovarea în sezonul trecut, fiind eliminată în playoff. Sosirea lui Ronaldinho ar reprezenta un moment istoric pentru clubul italian şi ar atrage atenţia întregii lumi asupra echipei din Serie C.

Ronaldinho rămâne una dintre cele mai mari legende ale fotbalului mondial.

De-a lungul unei cariere excepţionale, el a evoluat la echipe de top precum PSG, FC Barcelona, AC Milan sau Fluminense, cucerind trofee importante, inclusiv Liga Campionilor şi Balonul de Aur în 2005.

Zâmbetul său iconic şi talentul său extraordinar l-au transformat într-un simbol al fotbalului artistic şi spectaculos.

Revenirea sa pe teren la 46 de ani a lui Ronaldinho ar fi una dintre cele mai surprinzătoare şi mediatizate poveşti din ultimii ani în lumea fotbalului italian și internațional.

Fostul câștigător al Balonului de Aur a pierdut sume importante din averea sa estimată la aproximativ 125 de milioane de dolari. Situația financiară i-a fost influențată atât de investiții nereușite, cât și de cheltuieli ridicate.

În plus, acesta a fost sancționat pentru construirea ilegală într-o zonă protejată din punct de vedere ecologic. Pentru că nu a plătit amenda, autoritățile i-au confiscat un număr semnificativ de bunuri, inclusiv proprietăți și vehicule de lux.

În prezent, Ronaldinho participă frecvent la evenimente și meciuri demonstrative pentru a-și asigura veniturile. În lipsa unor contracte publicitare importante, aceste apariții au devenit principala sa sursă de câștig.

În 2025, Ronaldinho a fost invitat de două ori în România, participând la evenimente organizate la Cluj-Napoca și Iași. Aparițiile sale au fost întâmpinate cu entuziasm, în special de tineri.