Ronaldinho și-a pierdut toată averea. Cum reușește să se întrețină fostul fotbalist

Ronaldinho, unul dintre cei mai spectaculoși fotbaliști ai generației sale, traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, după ce a pierdut o mare parte din averea acumulată în carieră. Fostul star brazilian își asigură în prezent veniturile prin participarea la evenimente și meciuri demonstrative.

Ajuns la 45 de ani, fostul jucător de la Barcelona, PSG și AC Milan nu mai beneficiază de contractele și câștigurile de altădată, în contextul unor decizii financiare nefavorabile și al unui stil de viață costisitor.

Fostul câștigător al Balonului de Aur a pierdut sume importante din averea estimată la aproximativ 125 de milioane de dolari. Situația sa financiară a fost influențată atât de investiții nereușite, cât și de cheltuieli ridicate.

În plus, acesta a fost sancționat pentru construirea ilegală într-o zonă protejată din punct de vedere ecologic. În lipsa achitării amenzii, autoritățile au confiscat un număr semnificativ de bunuri, inclusiv proprietăți și vehicule de lux.

În prezent, Ronaldinho participă frecvent la evenimente și meciuri demonstrative pentru a-și asigura veniturile. În lipsa unor contracte publicitare importante, aceste apariții au devenit principala sa sursă de câștig.

Fostul fotbalist a revenit în atenția publicului prin astfel de evenimente organizate în mai multe țări, unde continuă să atragă numeroși fani.

În 2025, Ronaldinho a fost invitat de două ori în România, participând la evenimente organizate la Cluj-Napoca și Iași. Aparițiile sale au fost întâmpinate cu entuziasm, în special de către tineri.

Cu această ocazie, fostul internațional brazilian a transmis un mesaj despre relația sa cu fanii și impactul pe care l-a avut în carieră.

„Sunt fericit că sunt atâţia copii care nu m-au văzut jucând şi care se bucură. Mă simt recunoscător că am fost admirat de atâta lume, nu mă gândeam că voi ajunge aici, atât de departe de casă”, a spus Ronaldinho, la Cluj-Napoca.

Deși a reușit să recupereze o parte din bani în urma unui proces privind drepturile de imagine, în valoare de aproximativ un milion de euro, situația sa financiară nu a revenit la nivelul din perioada de vârf a carierei.

În paralel, Ronaldinho a participat la acțiuni internaționale, inclusiv la un turneu în China, dedicat promovării fotbalului juvenil, continuând astfel să rămână activ în lumea sportului.