Lionel Messi a marcat golul 900 al carierei

Lionel Messi a marcat golul 900 al carierei
Lionel Messi a ajuns la 900 de goluri marcate în carieră, după reușita din partida Inter Miami - Nashville SC, din cadrul Cupei Campionilor CONCACAF.

Messi scrie istorie cu golul 900 în carieră

Lionel Messi a ajuns la pragul de 900 de goluri marcate în fotbalul profesionist, devenind doar al doilea jucător din istorie care reușește această performanță. Lider la acest capitol este Cristiano Ronaldo, jucătorul lui Al Nassr, care a înscris, până acum, 959 de goluri.

Reușita lui Messi a fost consemnată în partida disputată de Inter Miami împotriva lui Nashville SC, în cadrul Cupei Campionilor CONCACAF, faza optimilor de finală, manșa secundă. Golul a fost marcat rapid, la șapte minute de la startul meciului, pe stadionul Geodis Park din Tennessee. Momentul a confirmat o bornă istorică într-o carieră care se întinde pe mai bine de două decenii.

Parcursul de la Barcelona la fotbalul american

Cariera lui Messi a început să se contureze la nivel internațional în perioada petrecută la FC Barcelona, club pentru care a înscris 672 de goluri în 778 de apariții. În tricoul formației catalane, el a câștigat 10 titluri La Liga, 7 Cupe ale Regelui, 4 trofee UEFA Champions League, 3 Supercupe ale Europei și 3 trofee FIFA Club World Cup.

Messi. Sursa foto: x.com

În 2021, atacantul argentinian s-a transferat la PSG, unde a evoluat timp de două sezoane. În Franța, a reușit să marcheze 32 de goluri în 75 de meciuri, contribuind la un trio ofensiv de referință alături de Neymar și Kylian Mbappé.

După expirarea contractului în 2023, Messi a semnat cu Inter Miami, club din Major League Soccer. În Statele Unite, el a înscris 81 de goluri în 92 de partide, contribuind la câștigarea titlului și cupei în MLS.

Contribuția la naționala Argentinei

Pentru echipa națională a Argentinei, Messi a strâns 196 de selecții și 115 goluri.

El a condus selecționata spre titlul mondial cucerit la turneul final din Qatar, la șase luni înainte de transferul în MLS.

Cum a marcat Messi cele 900 de goluri

Din totalul de 900 de goluri, 755 au fost marcate cu piciorul stâng, în timp ce 111 au fost înscrise cu piciorul drept. Alte 30 de goluri au fost reușite cu capul, iar patru sunt încadrate în categoria „alte situații”.

Din perspectiva poziției de finalizare, 724 de goluri au fost marcate din interiorul careului, în timp ce 176 au fost înscrise din afara lui. De asemenea, 112 goluri au fost marcate din penalty, iar 70 din lovituri libere.

