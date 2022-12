Campionatul Mondial. Delir pe străzile din Buenos Aires: „Argentina Campeon del Mundo”. Video

Sute de mii de argentinieni au ieşit pe străzi în capitala Buenos Aires, dar și în celelalte orașe, în extaz după ce echipa țării lor a cîștigat Cupa Mondială în Qatar. Extaziați după victoria Argentinei în finala pe care a disputat-o contra Franței, suporterii și-au manifestat bucuria pe străzi, strigând, cântând și dansând.

„Nu-mi vine să cred! A fost greu, dar am reuşit, datorită lui Messi”, a spus Santiago, în vârstă de 13 ani.

Băiatul, împreună cu familia sa, la fel ca alte zeci de mii de argentinieni au mers să sărbătorească victoria în fața casei din Buenos Aires care a aparţinut fostului fotbalist Diego Maradona. Considerat cel mai mare jucător de fotbal al tuturor timpurilor, acesta a condus echipa la triumful din 1986, ultimul.

La Obelisc s-au strâns sute de mii de oameni, acesta fiind locul obişnuit de celebrare a victoriilor Argentinei.

„A fost un joc incredibil, uneori chinuitor. Această echipă i-a făcut pe oameni să se îndrăgostească de ea pentru prima dată după decenii”, a spus Diego Aburgeily, în vârstă de 46 de ani.

Bărbatul a aplaudat echipa naţională din suburbiile oraşului Buenos Aires, după cum relatează Reuters.

Argentina a devenit duminică pentru a treia oară campioană mondială la fotbal, după 36 de ani de la ultima reușită. Naționala de fotbal condusă în teren de vedeta Lionel Messi a câștigat finala Campionatul Mondial după ce s-a impus în fața Franței. Scorul la finalul timpului regulamentar de joc a fost de 3-3, iar argentinenii s-au impus cu 4-2 la penaltyuri.

A fost un meci cu răsturnări de situații care i-a dus pe suporterii din ambele tabere, de la extaz la agonie şi înapoi. În cele din urmă, au avut câștig de cauză sud-americanii care au demonstrate că sunt mai buni.

Lionel Messi şi-a îndeplinit visul şi a reuşit să câştige Cupa Mondială, încununând o carieră incredibilă şi asigurându-şi astfel definitiv locul de frunte între cei mai mari fotbalişti ai planetei.

Milioane de argentinieni au așteptat cu sufletul la gură acest meci și acum sărbătoresc din plin victoria naționalei.

