Lionel Messi, dărâmat după un eșec memorabil. Presa din Argentina mușcă din naționala umilită de Arabia Saudită

Arabia Saudită a produs șocul de până acum al Campionatului Mondial din Qatar, după victoria incredibilă obținută, marți, în fața Argentinei, scor 1-2. Saudiții au revenit în repriza a doua, după ce au fost conduși la pauză. Iar sud-americanii au avu o prestație jalnică, departe de pretențiile unei echipe care se visează în finala turneului.

Lionel Messi, despre eșecul suferit de Argentina în meciul cu Arabia Saudită

La final, Lionel Messi, superstarul Argentinei, a vorbit despre acest eșec istoric. „După 5 minute în care am greșit, scorul s-a făcut 1-2. Ne-am încurcat, apoi am aruncat mingi în careu și ne-am complicat puțin. Am văzut că ofsaidurile au fost corect acordate, deci nu există nicio scuză! E cea mai mare lovitură pe care o primesc cu acest grup.

Acum, evident, nu mai avem nicio variantă, decât să câștigăm celelalte două partide din grupă (n.r. – cu Mexic și Polonia). Știam că Arabia Saudită e o echipă pe care, dacă o lași să joace, poate împinge mult liniile. A jucat bine”, a afirmat Lionel Messi, vicecampion mondial în 2014.

Presa din „Țara Tangoului”, cuvinte dure

„Este o înfrângere istorică. Naționala a fost prinsă într-o furtună de nisip și orizontul s-a înnorat. Echipa a părut uluită, nu se aștepta la un asemenea croșeu în bărbie. E un gust straniu să pierzi, după ce mai mult de trei ani n-ai mai făcut-o. Să sucombezi după o asemenea serie, în momentul cel mai puțin așteptat, la debutul la CM, când toți se așteptau să strălucim”, a scris publicația La Nacion, după eșecul cu Arabia Saudită.

„Nici Messi nu a reprezentat soluția definitivă, nici din laboratorul lui Scaloni n-a ieșit formula câștigătoare. Echipa s-a pierdut în labirintul suadit și a ajuns în magazia cu vechituri, pentru că n-a mai fost condusă de-acum doi ani, 1-1 cu Paraguay pe Bombonera”, a mai punctat sursa citată.