Cum vrea PSG să îl convingă pe Lionel Messi să rămână la Paris. Barcelona îl vrea înapoi pe argentinian

Lionel Messi se află pe lista Barcelonei pentru următorul sezon. Totuși, argentinianul a anunțat, deja, că va lua o decizie abia după Cupa Mondială 2022. Competiția este programată în perioada 20 noiembrie – 18 decembrie. În același timp, PSG dorește să îi ofere o prelungire de contract.

Conducerea de pe Parc des Princes este impresionată de modul în care Messi joacă sezonul acesta, după ce în ediția precedentă a dezamăgit așteptările multora. În acest context, campioana Franței vrea ca jucătorul să mai petreacă cel puțin un an la Paris. Ar fi pregătit un contract pe un an care are și posibilitatea de prelungire pe aceeași perioadă.

Messi este deschis ideii de a rămâne în capitala Franței. Atacantul a reușit să se adapteze atât la fotbalul francez, cât și la traiul din Paris. Cota de piață a lui Lionel Messi, în prezent, este de 50 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.

Lionel Messi, salariu mai mic decât Kylian Mbappe

Messi și Neymar nu pot concura cu Mbappe din punct de vedere al veniturilor la PSG. Totuși, cei doi completează podiumul celor mai mari salarii încasate la campioana Franței. Argentinianul este al doilea cel mai bine plătit fotbalist al lui PSG. Fotbalistul încasează 41 de milioane de euro net în fiecare an.

De asemenea, podiumul de la PSG în privința salariilor este completat de Neymar. Brazilianul încasa 36 de milioane de euro anual. Totuși, el a acceptat o ușoară micșorare a salariului în momentul în care și-a prelungit contractul până în 2027. Kylian Mbappe primește nu mai puțin de 72 de milioane de euro brut / anual, informează cotidianul francez Le Parisien.

Lionel Messi, în vârstă de 35 de ani, joacă din 2021 la Paris. În primul său sezon la PSG, Messi a marcat doar șase goluri în Ligue 1, dar a oferit și 15 pase de gol. De asemenea, el a marcat și cinci goluri în UEFA Champions League.