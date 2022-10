Karim Benzema a câștigat Balonul de Aur. Succes istoric pentru starul echipei Real Madrid

Karim Benzema, în vârstă de 34 ani, este primul francez care a cucerit Balonul de Aur de la Zinedine Zidane în 1998. Fotbalistul chiar a primit trofeul din mâinile fostului său antrenor Zdiane. Așadar, Benzema a câștigat duelul pentru trofeu cu senegalezul Sadio Mané (Liverpool), campion al Africii şi pe care l-a învins în finala Ligii Campionilor în mai, şi cu belgianul Kevin De Bruyne (Manchester City).

Francezul îi succede în palmaresul trofeului argentinianului Lionel Messi, care anul trecut a cucerit pentru a şaptea oară acest premiu decernat de France Football. Atacantul a câștigat tot ce se putea în sezonul trecut începând de la Liga Campionilor, titlul în Spania cu Real Madrid, și până la Liga Națiunilor cu Franța. De asemenea, el a obținut și titluri de cel mai bun marcator şi jucător în Spania în sezonul 2021-2022. În martie anul acesta, el a devenit şi cel mai bun marcator francez din istorie, cu 400 de goluri, depăşindu-l pe Thierry Henry.

Karim Benzema este al cincilea francez care obţine această prestigioasă distincţie. Ceilalți cinci jucători au fost: după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983-1985), Jean-Pierre Papin (1991) şi Zidane (1998).



Care au fost ceilalți fotbaliști nominalizați pentru Balonul de Aur

„Bună seara, tuturor! Sunt mândru că am obținut acest trofeu. Am muncit enorm. Am avut mereu în minte motivația de a reuși. Zidane a fost mereu un model pentru mine, la fel și Ronaldo Nazario. Știam că nu există lucruri imposibile și poți să ajungi la ceea ce îți dorești. Mă bucur că munca mea a fost răsplătită. Am trecut și prin momente dificile. Sunt lyonez și nu pot să uit asta. Îi mulțumesc și actualului meu președinte, Florentino Perez”, a spus Benzema, imediat după ce a primit trofeul.

Clasamentul final al fotbaliștilor nominalizați pentru acest premiu este:

1. Karim Benzema (Franţa/Real Madrid)

2. Sadio Mane (Senegal/Liverpool/Bayern Munchen)

3. Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City)

4. Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Munchen/FC Barcelona)

5. Mohamed Salah (Egipt/Liverpool)

6. Kylian Mbappe (Franţa/Paris-Saint-Germain)

7. Thibaut Courtois (Belgia/Real Madrid)

8. Vinicius Jr (Brazilia/Real Madrid)

9. Luka Modric (Croaţia/Real Madrid)

10. Erling Haaland (Norvegia/Borussia Dortmund/Manchester City)

11. Heung-min Son (Coreea de Sud/Tottenham)

12. Riyad Mahrez (Algeria/Manchester City)

13. Sebastien Haller (Cote d’Ivoire/Ajax Amsterdam/Borussia Dortmund)

14. Rafael Leao (Portugalia/AC Milan)

14. Fabinho (Brazilia/Liverpool)

16. Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool)

17. Casemiro (Brazilia/Real Madrid/Manchester United)

17. Dusan Vlahovic (Serbia/Fiorentina/Juventus)

17. Luis Diaz (Columbia/FC Porto/Liverpool)

20. Cristiano Ronaldo (Portugalia/Juventus/Manchester United)

21. Harry Kane (Anglia/Tottenham)

22. Bernardo Silva (Portugalia/Manchester City)

22. Trent Alexander-Arnold (Anglia/Liverpool)

22. Phil Foden (Anglia/Manchester City)

25. Darwin Nunez (Uruguay/Benfica/Liverpool)

25. Christopher Nkunku (Franţa/RB Leipzig)

25. Joao Cancelo (Portugalia/Manchester City)

25. Antonio Rudiger (Germania/Chelsea/Real Madrid)

25. Mike Maignan (Franţa/AC Milan)

25. Joshua Kimmich (Germania/Bayern Munchen).