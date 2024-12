Politica Cristian Hrițuc: În România nu a fost campanie electorală, ci război cognitiv







Consultantul politic Cristian Hrițuc crede că firma Kensington Communication demonstrează că nu are nimic de ascuns în scandalul actual prin anunțarea plângerii penale.

Cristian Hrițuc despre Kensington Communication

Cristian Hrițuc, un expert politic, a comentat pentru „Independent news” dezvăluirile „Snoop” care indică faptul că PNL a finanțat campania de promovare a lui Călin Georgescu prin intermediul companiei de consultanță Kensington Communication.

Analistului politic i s-a cerut să vorbească despre campania lui Călin Georgescu pe TikTok, care a fost finanțată de PNL, în condițiile în care îi cunoaște foarte bine pe oamenii de la Kensington Communication, firma de consultanță care a lucrat cu PNL și a comandat această campanie.

Acesta a răspuns:„ Aș vrea să adaug faptul că nici nu am lucrat în campania asta pentru niciun partid politic. Doi: chiar înainte cu vreo săptămână de turul 1, am zis că cine are posibilitatea să spargă blatul Simion – Ciolacu este Elena Lasconi și am scris pe Facebook că, dacă vrea cineva să aibă o alternativă împotriva blatului, aceea este Elena Lasconi Spun asta pentru ca să nu existe ulterior voci care să spună că așfi apropiat de PNL sau a lucrat pentru PNL? Din contră, am zis de 6 luni că Nicolae Ciucă nu va lua mai mult de 8%”.

Campanie denaturată sau greșeli ale firmei de consultanță

Apoi, analistul politic a fost întrebat dacă a fost o campanie deturnată, așa cum susțin cei de la Kensington sau a fost o campanie în care și firma de consultanță a făcut niște greșeli.

Cristian Hrițuc a spus că „din punctul meu de vedere, ancheta de presă nu prezintă două lucruri extrem de importante pe care Kensington le-a pus la dispoziție.

Faptul că Kensington le-a livrat mai multe briefing-uri pe care le-au pus pe platforma de contractare a influencerilor, inclusiv briefingul în care se vedea că este o campanie și împotriva extremismului, la care articolul nu face referire, a condus cititorul spre concluzia că PNL a plătit campania lui Călin Georgescu.

Analistul spune că asta indică faptul că au participat la mai multe brief-uri, dacă ne uităm la campania electorală în ansamblu.

S-a pus un accent foarte mare pe patriotism. Când vine vorba de patriotism, toate partidele s-au concentrat pe această idee: domnule, liderul nostru este mai patriot decât ceilalți.

Numele lui Nicolae Ciucă nu a apărut în campania celor de la Kensington

Fără a divulga numele, profilul ideal al lui Nicolae Ciucă a fost dezvăluit în acele briefing-uri ale Kensington. Este o abordare pentru campanie.

El mai afirmă că „influencerii vor să facă bani, dar nu vor să își asume în mod direct sprijinul pentru un candidat.

Și atunci se folosește chestia asta: fă-mi o campanie și spune-mi cuvintele astea cheie, pentru că vin eu din partea cealaltă și îmi profilez clientul pe calitățile descrise de tine, iar tu ai, practic, o campanie de imagine centrată pe niște valori, dar îmi ajuți și clientul”.

Hrițuc: O campanie neasumată 100% este vulnerabilă, că poate fi deturnată foarte ușor

În opinia analistului, aici a fost una dintre erori. „O campanie trebuie să aibă o identitate clară. Teoretic, una din regulile de bază ale marketingului și ale brandingului precizează că identitatea trebuie să fie clară, dar n-a fost o campanie tipică de brand.

A fost o campanie de conștientizare și de promovare a unor valori, ca, după aceea, ei să-l lipească pe Nicolae Ciucă„, care a dus ca oamenii lui Georgescu să se poată folosi de aceasta și să o folosească în favoarea lui.

Kensington are acces la analiză online și ei puteau să vadă dacă produsul „se vinde”. Ăsta e return-ul în orice campanie de promovare. Din punctul meu de vedere, ăsta era primul lucru pe care trebuia să-l facă FameUp.

Cristian Hrițuc: Campanie electorală bazată pe un război cognitiv

Acesta a încheiat spunând că a fost o campanie atipică, pe un fond atipic, pe multă frustrare socială. Dacă vorbim de ruși, trebuie să spunem au umblat pe mecanisme și au împins un candidat, dar n-au votat.

Au votat românii.

Este un principiu: nu poți fi manipulat, dacă nu vrei să fii manipulat. Eu spun nu a fost o campanie electorală și te rog să te uiți pe raportul NATO din 2021, la ce înseamnă războiul cognitiv”.

Prin război cognitiv putem înțelege „că rețelele sociale îți reduc capacitatea de filtrare, de luare a deciziei. Practic tu nu mai iei decizia, pentru că ești mult mai ușor de manipulat.

Și un om cu școală poate deveni ușor manipulabil. O metodă este „inundarea”, când îți dau de o sută de ori mesajul că ăla e cel mai bun.

La un moment dat s-ar putea să-l crezi. Dacă inundă spațiul online cu 1.000 de conturi false nu stai să le verifici. Dacă aceste conturi spun că Georgescu este cel mai bun pentru a fi președinte, s-ar putea să te duci și tu pe partea asta.”