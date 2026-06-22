Lionel Messi a devenit luni cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, după golul înscris pentru Argentina în partida cu Austria. Atacantul argentinian a ajuns la 17 reușite în șase ediții ale turneului final și a depășit recordul de 16 goluri deținut de germanul Miroslav Klose din 2014, relatează L.Equipe.

Momentul a venit în timpul partidei disputate de Argentina împotriva Austriei, când Lionel Messi a înscris golul care l-a propulsat în fruntea clasamentului marcatorilor din istoria Cupei Mondiale.

Atacantul sud-american ajunge astfel la 17 goluri marcate în șase participări la turneul final și îl depășește pe Miroslav Klose, fostul internațional german care stabilise recordul de 16 reușite la ediția din 2014.

Performanța vine la doar câteva zile după ce Messi reușise un hat-trick în meciul de debut al Argentinei la actuala ediție a competiției, câștigat cu 3-0 în fața Algeriei. La aproape 39 de ani, vârstă pe care o va împlini miercuri, campionul mondial din 2022 continuă să adauge noi recorduri în palmaresul său.

Parcursul lui Lionel Messi la Cupa Mondială a început în urmă cu două decenii. Primul său gol la un turneu final a fost marcat pe 16 iunie 2006, când avea 18 ani și 357 de zile, în victoria Argentinei cu Serbia și Muntenegru, scor 6-0. De atunci, atacantul a participat la șase ediții ale competiției și a continuat să își îmbunătățească cifrele de la un turneu la altul.

Cel mai bun bilanț al său într-o singură ediție a fost înregistrat la Cupa Mondială din Qatar, în 2022, când a marcat de șapte ori și a contribuit decisiv la câștigarea trofeului de către Argentina.

Recordul stabilit de Messi a venit într-un moment important și pentru naționala Argentinei. Selecționata pregătită de Lionel Scaloni a întâlnit Austria în al doilea meci din Grupa J, pe stadionul din Dallas, după ce ambele echipe câștigaseră partidele de debut.

O victorie în această confruntare le-ar asigura argentinienilor calificarea în fazele eliminatorii ale turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada înaintea ultimei etape din grupă. Prin golul marcat în partida de la Dallas, Lionel Messi a devenit și golgheterul la zi al competiției, cu patru reușite în primele două meciuri disputate la actuala ediție a Cupei Mondiale.

În aceeași zi, Franța lui Kylian Mbappé și Norvegia lui Erling Haaland dispută, la rândul lor, meciuri importante în lupta pentru calificarea în optimile de finală ale competiției.