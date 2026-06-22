Etapa a doua a fazei grupelor de la Cupa Mondială 2026 continuă luni cu meciuri așteptate de milioane de suporteri, printre protagoniste aflându-se campioana mondială Argentina și vicecampioana Franța.

Selecționata Argentinei va înfrunta Austria în Grupa J, într-un meci programat de la ora 20:00. Sud-americanii caută un nou rezultat pozitiv care să îi apropie de calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.

În Grupa I, Franța va întâlni reprezentativa Irakului într-o confruntare programată la miezul nopții. Vicecampioana mondială pornește ca favorită, însă irakienii speră să producă surpriza și să rămână în cursa pentru calificare.

Programul zilei va continua în cursul nopții de luni spre marți. De la ora 03:00, Norvegia și Senegal se vor duela într-un meci important din aceeași Grupă I, ambele formații vizând puncte esențiale în economia clasamentului.

În Grupa J, etapa se va încheia cu partida dintre Iordania și Algeria, programată marți dimineață, de la ora 06:00. Rezultatul acestui joc ar putea influența decisiv lupta pentru primele poziții ale grupei.

Meciul dintre Tunisia și Japonia, a doua partidă din etapa a doua a Grupei F și confruntarea cu numărul 1.000 din istoria Campionatelor Mondiale, s-a încheiat cu o victorie categorică a selecționatei asiatice, scor 4-0.

Rezultatul vine după ce, în primul meci al etapei a doua din Grupa F, Olanda a învins fără drept de apel Suedia, scor 5-1, consolidându-și poziția în clasament.

În urma rezultatelor înregistrate până acum, reprezentativele din Haiti, Turcia și Tunisia și-au încheiat parcursul la turneul final, nemaiputând obține calificarea în faza eliminatorie.

Înaintea duelului, atât Tunisia, cât și Japonia urmăreau să obțină primul succes la această ediție a competiției. Nord-africanii traversau o perioadă dificilă după înfrângerea severă, 1-5, în fața Suediei, rezultat care a determinat schimbarea selecționerului, Hervé Renard preluând echipa după plecarea lui Sabri Lamouchi. De cealaltă parte, Japonia venea după o prestație solidă în fața Olandei, încheiată cu o remiză spectaculoasă, scor 2-2, care a confirmat forma bună a formației asiatice.