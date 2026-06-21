Ce faci când ai doi copii care joacă în echipe opuse într-un meci? Pe cine să susții? Mai ales că nu este o miuță în parcul local sau un meci la școală, ci meciuri de la Cupa Mondială. Sunt patru grupuri de frați care joacă pentru națiuni diferite pe scena internațională, inclusiv Desire și Guela Doue, care s-ar putea înfrunta în curând, scrie BBC.

Născuți dintr-o mamă franceză și un tată ivorian în orașul francez Angers, frații Doue joacă pentru Paris St-Germain, respectiv Strasbourg.

Au urmat drumuri diferite în fotbalul internațional, cu dublul câștigător al Ligii Campionilor, Desire, în vârstă de 21 de ani, jucând pentru Franța, iar fundașul lateral Guela, în vârstă de 23 de ani, jucând pentru Coasta de Fildeș.

„Ne spunem totul și nu avem secrete”, a declarat Desire la emisiunea franceză de fotbal Telefoot despre relația sa cu fratele său mai mare.

„Este un sprijin imens pentru mine în viața de zi cu zi.”

Dar legătura lor strânsă ar putea fi testată în Statele Unite. Dacă Franța va termina pe locul doi în Grupa I, iar Coasta de Fildeș va termina pe locul doi în Grupa E, cele două echipe se vor înfrunta în faza șaisprezecimilor de finală, la Arlington, Texas, pe 30 iunie.

Când Coasta de Fildeș a învins Franța cu 2-1 într-un amical premergător Cupei Mondiale, pe 4 iunie, Guela a cântat imnurile naționale ale ambelor țări înainte de meci.

Desire, care câștigase Liga Campionilor cu PSG cu cinci zile mai devreme, a fost rezervă neutilizată.

„Păcat că nu am putut juca împotriva fratelui meu, deoarece acesta a fost primul nostru meci Franța-Coasta de Fildeș, dar sunt fericit și el nu este prea bine”, a spus Guela ulterior.

A existat un singur caz anterior în care frații s-au confruntat la Cupa Mondială, extern și s-a întâmplat în două turnee consecutive.

Jerome Boateng din Germania l-a înfruntat pe fratele vitreg, mai mare, Kevin Prince, din Ghana, la Johannesburg în 2010.

Germania a câștigat cu 1-0.

Patru ani mai târziu, cei doi s-au aflat din nou în tabere opuse în Brazilia, când meciul din grupă s-a încheiat cu 2-2.

Desire și Guela ar putea fi următorii.

Dar să vedem cine sunt ceilalți frați care vor participa la această Cupă Mondială.

Frații Williams, Inaki și Nico, sunt ambii născuți în Țara Bascilor și joacă împreună pentru Atletico Bilbao.

Dar povestea este diferită când vine vorba de fotbalul internațional.

În timp ce Nico, în vârstă de 23 de ani, a fost jucătorul meciului când Spania a învins Anglia în finala Campionatului European de acum doi ani, fratele său mai mare, Inaki, în vârstă de 32 de ani, joacă pentru Ghana.

Australia l-a selectat pe fundașul central născut în Aberdeen, Harry Souttar, în vârstă de 27 de ani, al cărui frate John, în vârstă de 29 de ani, este, de asemenea, la Cupa Mondială cu Scoția.

Mama lor, Heather, este australiancă, iar Harry a jucat pentru Scoția la nivel de tineret înainte de a-și schimba afilierea în 2019.

John a debutat pentru Dundee United la vârsta de 16 ani și pentru Scoția la 21 de ani. Harry a fost căpitanul Australiei în prima victorie cu 2-0 împotriva Turciei în faza grupelor.

Între timp, fundașul ghanez, născut în Olanda, Derrick Luckassen, în vârstă de 30 de ani, i se alătură fratelui său vitreg, Brian Brobbey, în vârstă de 24 de ani, la turneu.

Atacantul lui Sunderland, Brobbey, a intrat pe teren ca rezervă în meciul de deschidere al Olandei din grupă, un egal de 2-2 cu Japonia.

Au aceeași mamă, dar tați diferiți.

Pe lângă cele patru grupuri de frați care joacă pentru țări diferite, există încă trei grupuri de frați care își reprezintă națiunile la acest turneu.

Laros Duarte, în vârstă de 29 de ani, a fost titular pentru Capul Verde împotriva Spaniei pe 17 iunie și a fost înlocuit de fratele său mai mic, Deroy, în vârstă de 26 de ani, în minutul 61, la Atlanta.

Iar frații născuți în Rotterdam i-au ajutat pe „Rechinii Albaștri” să obțină un punct extrem de impresionant, debutanții ținând campionii mondiali din 2010 la o remiză șocantă, fără goluri.

„I-am văzut pe părinții noștri plângând”, a spus Laros după meci. „Sentimentul este greu de descris, este pur și simplu ceva la care visezi.”

Curacao este cea mai mică națiune, ca mărime și populație, care a participat vreodată la o Cupă Mondială.

Pentru câteva minute împotriva Germaniei, pe 14 iunie, au îndrăznit să viseze după egalare, înainte de a se prăbuși și a pierde cu 7-1.

Echipa i-a inclus pe frații Bacuna - fostul mijlocaș de la Aston Villa, Leandro, în vârstă de 34 de ani, și Juninho, în vârstă de 28 de ani, fost jucător la Birmingham City și Rangers.

„Este un lucru pe care ne-am dorit dintotdeauna - când eram copii, visam să jucăm împreună într-o singură echipă pe același teren”, a spus Juninho.

Franța, una dintre echipele puternice de la acest turneu, îi are în lot pe Lucas, 30 de ani, și Theo Hernandez, 28 de ani, care joacă fotbalul de club pentru Paris St-Germain, respectiv Al Hilal.

„Au această legătură de familie”, a spus antrenorul Franței, Didier Deschamps, când frații au început împreună pentru Les Bleus pentru prima dată în 2021.

„Asta nu înseamnă că schimbă ceva, dar voi avea de-a face cu doi jucători care au această legătură.”