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Curaçao a obținut primul punct din istoria sa la Cupa Mondială

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Curaçao a obținut primul punct din istoria sa la Cupa Mondialăcuracao / sursa foto: instagram
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Din cuprinsul articolului

Echipa națională a statului Curaçao a reușit performanța istorică de a obține primul punct din istoria sa la Cupa Mondială. Naționala din Caraibe a remizat, cu scorul de 0-0, cu reprezentativa din Ecuador, în etapa a doua a Grupei E, potrivit FIFA.

Selecționata din Ecuador a dominat meciul, dar nu a reușit să înscrie

Remiza a fost smulsă cu dificultate de insulari pe fondul unei dominări cvasi-totale exercitate de ecuadorieni pe tot parcursul meciului.

La finalul partidei, selecționerul olandez Dick Advocaat, în vârstă de 80 de ani, nu și-a putut ascunde emoțiile și avea ochii în lacrimi.

Cel mai îmbrățișat și felicitat jucător de pe teren a fost portarul Eloy Room, eroul curajoasei defensive a formației din Caraibe.

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Echipele din meciul Curaçao - Ecuador

Ecuador: Galindez – Franco (Preciado 83), Pacho, Hincapié – Yeboah (J. Caicedo 89), Caicedo, Alcivar (Rodriguez 46), Vite, Estupinan (Angulo 70) – Plata, Valencia. Selecționer: Sebastian Beccacece

Curaçao: Room – Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville (Van Eijma 76) – Chong (Margaritha 76), Comenencia (Roemeratoe 84), L. Bacuna, J. Bacuna (Gorre 75) – Locadia (Kastaneer 83). Selecționer: Dick Advocaat

Meciul a fost condus de arbitrul Ma Ning din China.

Germania conduce Grupa E, urmată de Coasta de Fildeș, Curaçao și Ecuador sunt la egalitate

În primul meci al zilei din Grupa E, echipa națională a Germaniei a obținut o victorie dramatică în fața Coastei de Fildeș, cu scorul de 2-1, după ce a marcat în prelungirile meciului și și-a asigurat calificarea matematică în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Clasamentul actual al Grupei E arată astfel: Selecționata din Germania conduce detașat grupa, cu cele 6 puncte adunate în două meciuri, Coasta de Fildeș se află pe locul al doilea, cu 3 puncte, iar Ecuador și Curaçao ocupă locurile 3 și 4, fiecare cu câte 1 punct.

În ultima etapă a Grupei E, programată marți, 25 iunie, de la ora 23.00, vor avea loc simultan două meciuri extrem de importante: Curaçao – Coasta de Fildeș și Ecuador – Germania.

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