Curaçao a obținut primul punct din istoria sa la Cupa Mondială

Echipa națională a statului Curaçao a reușit performanța istorică de a obține primul punct din istoria sa la Cupa Mondială. Naționala din Caraibe a remizat, cu scorul de 0-0, cu reprezentativa din Ecuador, în etapa a doua a Grupei E, potrivit FIFA.

Remiza a fost smulsă cu dificultate de insulari pe fondul unei dominări cvasi-totale exercitate de ecuadorieni pe tot parcursul meciului.

La finalul partidei, selecționerul olandez Dick Advocaat, în vârstă de 80 de ani, nu și-a putut ascunde emoțiile și avea ochii în lacrimi.

Cel mai îmbrățișat și felicitat jucător de pe teren a fost portarul Eloy Room, eroul curajoasei defensive a formației din Caraibe.

Ecuador: Galindez – Franco (Preciado 83), Pacho, Hincapié – Yeboah (J. Caicedo 89), Caicedo, Alcivar (Rodriguez 46), Vite, Estupinan (Angulo 70) – Plata, Valencia. Selecționer: Sebastian Beccacece

Curaçao: Room – Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville (Van Eijma 76) – Chong (Margaritha 76), Comenencia (Roemeratoe 84), L. Bacuna, J. Bacuna (Gorre 75) – Locadia (Kastaneer 83). Selecționer: Dick Advocaat

Meciul a fost condus de arbitrul Ma Ning din China.

În primul meci al zilei din Grupa E, echipa națională a Germaniei a obținut o victorie dramatică în fața Coastei de Fildeș, cu scorul de 2-1, după ce a marcat în prelungirile meciului și și-a asigurat calificarea matematică în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Clasamentul actual al Grupei E arată astfel: Selecționata din Germania conduce detașat grupa, cu cele 6 puncte adunate în două meciuri, Coasta de Fildeș se află pe locul al doilea, cu 3 puncte, iar Ecuador și Curaçao ocupă locurile 3 și 4, fiecare cu câte 1 punct.

În ultima etapă a Grupei E, programată marți, 25 iunie, de la ora 23.00, vor avea loc simultan două meciuri extrem de importante: Curaçao – Coasta de Fildeș și Ecuador – Germania.