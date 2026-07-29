Gianni Infantino le-ar fi transmis celor 211 federații membre FIFA că fiecare ar putea primi câte 40 de milioane de dolari, aproximativ 35 de milioane de euro, dacă acceptă proiectul privind vânzarea drepturilor comerciale ale Cupei Mondiale, potrivit unor informații publicate de The Times. Federațiile ar avea termen până la 19 septembrie pentru a se alătura planului, contestat de Asociația Cluburilor Europene de Fotbal.

Planul presupune vânzarea unei părți din drepturile comerciale ale competiției către investitori. Printre potențialii investitori s-ar afla, potrivit relatărilor anterioare ale publicației, și membri ai familiei Trump.

The Times anunță că Infantino le-ar fi comunicat celor 211 federații membre că fiecare ar urma să primească 40 de milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 35 de milioane de euro, în cazul în care susține proiectul.

Federațiile ar avea la dispoziție 53 de zile pentru a accepta propunerea, termenul indicat fiind 19 septembrie.

Gianni Infantino le-ar fi prezentat și două scenarii financiare, în funcție de răspunsul dat planului. În cazul aprobării, federațiile ar beneficia de o finanțare totală de 10 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 8,8 miliarde de euro.

Dacă proiectul ar fi respins, veniturile totale s-ar limita la 2,7 miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta o reducere de aproape 75%.

Modul în care ar fi fost prezentată propunerea a provocat critici din partea unor persoane care se opun inițiativei conducerii FIFA.

Surse citate de The Times au descris procedura drept „corupţie pură”, considerând că promisiunea unor sume importante ar fi folosită pentru obținerea sprijinului federațiilor.

Planul a provocat o reacție și din partea Asociației Cluburilor Europene de Fotbal, care și-a exprimat miercuri dezacordul față de modul în care FIFA ar fi gestionat proiectul.

Asociația Cluburilor Europene de Fotbal a anunțat că a aflat despre posibila restructurare comercială din presă, fără să fie informată sau consultată anterior de FIFA. Organizația, care reprezintă peste 850 de cluburi, susține că acestea, alături de jucători și comunitățile lor, sunt direct interesate de deciziile privind competițiile organizate de FIFA.

„Asociaţia Cluburilor Europene de Fotbal (EFC) ia act cu profundă îngrijorare de relatările şi anunţurile bruşte şi unilaterale ale FIFA privind o potenţială nouă structură corporativă pentru comercializarea anumitor competiţii de fotbal.

În calitate de instituţie care reprezintă peste 850 de cluburi de fotbal – ale căror cluburi membre, jucători şi comunităţi sunt părţi interesate esenţiale în fotbalul global, inclusiv în competiţiile FIFA şi în toate competiţiile internaţionale de cluburi – ar fi perfect potrivit ca EFC să fie consultată pe deplin cu privire la o propunere de o asemenea amploare. EFC a aflat despre această propunere în acelaşi mod ca majoritatea părţilor interesate din fotbalul global: fără notificare prealabilă şi prin intermediul mass-media.

EFC se străduieşte constant să colaboreze cu şi să sprijine toate părţile interesate: FIFA, UEFA şi toate confederaţiile, asociaţiile naţionale, ligile, asociaţiile jucătorilor şi asociaţiile suporterilor. Având în vedere acest lucru, insistăm asupra necesităţii unei consultări calme şi amănunţite cu privire la toate aspectele care afectează ecosistemul fotbalistic, precum şi asupra implementării unor procese de guvernanţă mai riguroase şi mai transparente pentru a garanta sustenabilitatea fotbalului. Aceasta este singura modalitate de a construi cadrele instituţionale şi relaţiile necesare pentru succesul, stabilitatea şi sustenabilitatea fotbalului.”, a precizat asociaţia.

Asociația solicită consultări ample înainte de adoptarea unor decizii care pot afecta structura comercială și instituțională a fotbalului internațional.

Reprezentanții cluburilor europene cer și aplicarea unor proceduri de guvernanță mai stricte și mai transparente, care să includă toate organizațiile și categoriile implicate în competițiile internaționale.

EFC consideră că dialogul dintre FIFA, UEFA, confederații, federații naționale, ligi, cluburi, jucători și suporteri este necesar pentru menținerea stabilității și sustenabilității fotbalului.