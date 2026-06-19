Scandal după meciul Argentina – Algeria de la Cupa Mondială. Federația Algeriană de Fotbal a depus vineri o plângere oficială la FIFA după înfrângerea cu Argentina, scor 0-3, din grupa J a Cupei Mondiale 2026. Reprezentanții fotbalului algerian contestă mai multe decizii de arbitraj luate în timpul partidei și susțin că acestea au influențat desfășurarea jocului.

Oficialii Federației Algeriene de Fotbal consideră că echipa națională a fost dezavantajată de deciziile luate de arbitrul polonez Szymon Marciniak în timpul confruntării cu Argentina.

Plângerea transmisă către FIFA vizează două faze pe care algerienii le consideră esențiale pentru desfășurarea meciului câștigat de sud-americani cu 3-0.

Potrivit informațiilor apărute în presa algeriană, între care și publicația sportivă Compétition, federația solicită analizarea incidentelor și a modului în care acestea au fost gestionate atât de arbitrii din teren, cât și de sistemul VAR.

Primul episod reclamat de Federația Algeriană s-a petrecut în minutul 32 al partidei. Oficialii africani susțin că Lionel Messi l-a călcat pe gamba fundașului Aïssa Mandi într-o intervenție care ar fi trebuit analizată mai sever de brigada de arbitri. Potrivit plângerii, faza ar fi putut conduce inclusiv la eliminarea starului argentinian.

Incidentul a fost verificat în camera VAR, însă arbitrii au decis să nu intervină, iar Messi nu a primit nici măcar cartonaș galben. Decizia a generat numeroase reacții pe rețelele de socializare, unde imaginile au fost distribuite pe scară largă.

Federația Algeriană solicită acum analizarea fazei și aplicarea unei eventuale sancțiuni disciplinare.

Al doilea moment contestat de algerieni s-a produs în minutul 74. Potrivit reprezentanților FAF, mijlocașul argentinian Alexis Mac Allister l-ar fi lovit cu cotul pe atacantul Ibrahim Maza.

Jucătorul Algeriei a rămas întins pe gazon după contact și și-a dus mâinile la față, însă arbitrul nu a acordat nicio sancțiune.

Nici de această dată sistemul VAR nu a intervenit pentru reevaluarea fazei. Federația Algeriană consideră că și acest incident trebuia analizat suplimentar de oficialii meciului.

Până în prezent, FIFA nu a transmis o poziție oficială cu privire la plângerea depusă de Federația Algeriană de Fotbal. Astfel de proceduri sunt analizate de forul internațional, însă cazurile în care acestea conduc la măsuri concrete sau la modificarea consecințelor sportive ale unui meci sunt rare.

Partida dintre Argentina și Algeria s-a încheiat cu victoria sud-americanilor, scor 3-0, succes obținut în urma unui hat-trick reușit de Lionel Messi.

Rezultatul a consolidat poziția Argentinei în grupa J a Cupei Mondiale 2026, în timp ce algerienii încearcă acum să obțină o analiză oficială a arbitrajului prin intermediul FIFA.