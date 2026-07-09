Alianța NATO traversează în continuare tensiuni interne, în ciuda angajamentelor asumate de statele membre privind apărarea și sprijinul pentru Ucraina, a susținut purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova. În declarațiile sale, oficialul rus l-a criticat pe secretarul general al NATO,Mark Rutte, însă a evitat să formuleze atacuri directe la adresa președintelui american Donald Trump.

Maria Zaharova a afirmat că, în opinia Moscovei, summitul NATO nu a reușit să rezolve diferențele dintre aliați, în ciuda mesajelor de unitate transmise la finalul reuniunii.

„Lui Mark Teflon, cum este numit secretarul general, nu i-au fost de folos abilităţile sale de agent de vânzări pentru a netezi asperităţile din relaţiile dintre aliaţii NATO. În special, nu a reuşit să-l liniştească pe preşedintele SUA, Donald Trump, pentru ca acesta să nu-şi piardă interesul faţă de participarea la asigurarea securităţii Europei şi să nu forţeze retragerea forţelor şi mijloacelor americane de pe continent”, a declarat aceasta.

Oficialul rus a susținut că „fisurile din relaţiile transatlantice nu au dispărut, chiar dacă liderii ţărilor europene şi ai Canadei şi-au demonstrat fără rezerve loialitatea faţă de Washington”, prin asumarea unor obligații suplimentare în domeniul apărării. Zaharova a afirmat că statele membre NATO își justifică măsurile prin invocarea amenințării reprezentate de Federația Rusă.

„Toţi aliaţii au semnat acest lucru la Ankara”, a spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe. „Au făcut acest lucru chiar şi cei care afirmă că nu există niciun semn al unui atac iminent din partea Federaţiei Ruse”, a adăugat aceasta, înainte de a afirma că „Confruntarea cu Rusia are un caracter existenţial şi sistemic pentru NATO”.

În comentariile sale, Maria Zaharova a susținut că NATO folosește Ucraina pentru atingerea unor obiective geopolitice și a criticat nivelul sprijinului militar promis Kievului. Potrivit concluziilor summitului, Ucrainei i-a fost promis ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026, cu menținerea aceluiași nivel de sprijin și în 2027.

Zaharova a afirmat că NATO îi consideră pe ucraineni doar „materiale de consum pentru satisfacerea propriilor ambiţii geopolitice, fără a se gândi la soarta lor şi fără a ţine seama de interesele reale ale europenilor”. Ea a susținut că direcția alianței nu s-a schimbat și că accentul rămâne pus pe consolidarea capacităților militare ale Europei.

„Şi, desigur, ajutorul acordat Ucrainei, care este folosit de radicalii din rândurile alianţei pentru a atinge un obiectiv efemer – o înfrângere strategică a ţării noastre”, a spus oficialul rus.

Totodată, aceasta a afirmat că „Aliaţii din cadrul blocului sunt gata să cheltuiască miliarde de dolari pentru a sprijini regimul nazist de la Kiev şi activitatea sa teroristă, reducând în acelaşi timp cheltuielile destinate soluţionării problemelor socio-economice tot mai numeroase şi aducând un prejudiciu ireparabil bunăstării populaţiei Europei”.

Maria Zaharova a susținut că actualele conduceri europene urmăresc să joace un rol principal în confruntarea dintre Occident și Rusia, strategie care, în opinia sa, afectează inclusiv statele europene.

„Şi, cel mai probabil, nu le trece prin cap că toate acestea presupun nu doar crearea de ameninţări şi probleme pentru Rusia, ci şi o epuizare semnificativă a resurselor şi formarea unor focare de tensiune militară chiar în Europa”, a declarat aceasta.

În același context, reprezentanta Ministerului rus al Afacerilor Externe a afirmat că Washingtonul privește cu rezerve evoluțiile din cadrul alianței.

„Problema Groenlandei nu se rezolvă conform scenariului american. Nu se trece cu vederea resentimentul faţă de faptul că membrii alianţei s-au comportat, aşa cum se consideră la Washington, într-un mod nespecific alianţei, atunci când Statele Unite aveau nevoie de sprijinul lor”, a spus Zaharova. Ea a adăugat că „Americanii nu s-au lăsat păcăliţi nici de contabilitatea creativă a lui Mark Rutte, care, jonglând cu cifrele, a încercat să-l convingă pe liderul lor de importanţa eforturilor depuse de europeni şi canadieni pentru creşterea cheltuielilor militare”.

În finalul declarațiilor sale, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse a criticat nivelul investițiilor în apărare asumate de statele NATO.

„Este de remarcat, în acest context, recunoaşterea secretarului general al alianţei că s-au alocat atât de mulţi bani, încât industria nu reuşeşte să îi valorifice”, a afirmat aceasta.

Referindu-se la estimările privind bugetele de apărare ale statelor membre, Zaharova a spus: „Conform estimărilor preliminare, în 2026 cheltuielile totale ale tuturor ţărilor membre pentru apărare ar trebui să ajungă deja la 1,8 trilioane. Câte lucruri bune s-ar putea face cu aceşti bani?”. Comentariul s-a încheiat cu o nouă critică la adresa conducerii NATO.

„Aşa cum a constatat secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu este timp de ezitări. Păcat, pentru că dacă strategii NATO s-ar fi oprit şi ar fi reflectat, poate că nu ar fi luat decizii atât de iresponsabile, care pot duce la o catastrofă nu numai pentru alianţă, ci şi pentru întreaga lume”, a declarat Maria Zaharova.