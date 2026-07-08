Președintele american Donald Trump a adoptat un ton diferit față de aliații NATO care au refuzat să susțină implicarea în conflictul cu Iranul. La finalul summitului NATO de la Ankara, liderul de la Casa Albă a declarat că statele respective „au avut doar un moment mai prost”, după ce anterior lansase critici la adresa unor parteneri din alianță, potrivit CNN.

În ultimele luni, Trump și-a exprimat nemulțumirea față de poziția unor state NATO, pe care le-a acuzat că nu au sprijinit acțiunile SUA și Israelului împotriva Iranului.

În conferința de presă susținută după reuniunea NATO, Donald Trump a vorbit despre discuțiile avute cu liderii statelor membre și a prezentat o imagine pozitivă asupra relațiilor dintre aliați.

„Spania s-a comportat foarte prost, dar știți… Italia s-a comportat bine, și aproape toate țările s-au comportat bine. Au avut doar un moment mai prost”, a spus președintele american.

Trump a susținut că întâlnirile cu liderii NATO au demonstrat unitatea alianței.

„Dacă există un cuvânt care să rezume ziua de azi, acela este unificare. Nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a declarat liderul american.

„Fiecare țară ne iubește, se iubesc între ele. A fost o unificare extraordinară”, a completat Trump.

Afirmațiile marchează o schimbare de ton față de declarațiile făcute anterior de președintele american, care criticase în repetate rânduri mai mulți aliați europeni pentru poziția adoptată față de conflictul cu Iranul.

Nemulțumit de lipsa de susținere din partea unor state membre, Donald Trump a adus anterior în discuție inclusiv posibilitatea retragerii Statelor Unite din NATO.

Declarațiile făcute după summit indică însă o abordare diferită, liderul american insistând asupra ideii de unitate între membrii alianței.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a explicat că situația legată de Iran nu intră direct sub incidența teritoriului alianței și că fiecare stat membru își stabilește propria poziție.

„Iranul se află în afara teritoriului NATO… Iranul nu ar trebui să dobândească capacitate nucleară, Strâmtoarea Hormuz ar trebui să fie deschisă, iar NATO a adoptat întotdeauna poziția că, în ceea ce privește capacitatea de rachete balistice intercontinentale, Iranul nu ar trebui să pună mâna pe ea. Dar acest lucru se petrece în afara teritoriului NATO, așa că fiecare aliat în parte gestionează această situație împreună cu SUA”, a explicat Rutte.