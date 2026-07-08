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Trump a dezvăluit ce vrea să îl întrebe pe Putin despre războiul din Ucraina

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Trump a dezvăluit ce vrea să îl întrebe pe Putin despre războiul din UcrainaTrump si Zelenski. Sursa foto: x.com
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Din cuprinsul articolului

În timpul întâlnirii de miercuri cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, președintele american Donald Trump a declarat că urmează să discute cu Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă a dezvăluit că îi va adresa președintelui rus o întrebare privind momentul în care războiul ar putea lua sfârșit.

Trump le-a cerut jurnaliștilor o întrebare pentru Putin

Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o întrevedere bilaterală la Ankara, cu ocazia summitului NATO. În timpul discuțiilor, președintele american i-a invitat pe reporterii aflați în sală să propună o întrebare pe care să i-o transmită liderului rus.

„Aveți vreo întrebare pentru Putin?”, a spus Trump, moment care a generat confuzie pentru scurt timp, deoarece formularea a părut inițial o confuzie între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: en.kremlin.ru

Explicația liderului de la Casa Albă

Președintele american a revenit imediat cu explicații și a spus că se referea la o întrebare pe care să i-o adreseze liderului de la Kremlin în următoarea lor discuție.

„Nu, nu. Puneți-ne o întrebare, nu pentru Zelenski, puneți-ne o întrebare pentru Putin. Pentru că vorbesc cu el astăzi. Dați-mi o întrebare dificilă”, a continuat Trump.

Întrebarea pe care Trump vrea să i-o pună lui Putin

Unul dintre jurnaliști a propus ca liderul american să îl întrebe pe Vladimir Putin când va pune capăt războiului.

Trump a apreciat întrebarea și a afirmat că intenționează să o folosească în discuția cu președintele rus.

„Asta e o întrebare bună. Nu cred că i-am pus vreodată această întrebare. O să-i pun această întrebare”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Potrivit informațiilor transmise de Kremlin, cea mai recentă discuție telefonică dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc pe 4 iulie și a durat aproximativ o oră și jumătate.

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