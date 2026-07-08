Schimbare neașteptată de ton. Preşedintele american Donald Trump a adoptat o atitudine surprinzător de rezervată în cadrul reuniunii de miercuri a liderilor din statele membre. Contrar așteptărilor, liderul de la Casa Albă nu a mai repetat atacurile dure la adresa Spaniei și a evitat să aducă în discuție controversatul anunţ privind suspendarea armistiţiului interimar cu Iranul, a declarat o sursă la curent cu discuţiile de culise, citată de Reuters.

Această reținere vine într-un moment de maximă intensitate în relațiile transatlantice, după ce, cu doar puțin timp în urmă, președintele SUA ordonase măsuri radicale împotriva Madridului.

Donald Trump luase anterior decizia drastică de a dispune o încetare a tuturor schimburilor comerciale cu Spania. Măsura a fost dictată pe fondul nemulţumirilor profunde ale liderului american legate de nivelul cheltuielilor de apărare alocate de acest stat, dar şi din cauza lipsei de cooperare manifestate de spanioli în timpul războiului cu Iran. Cu toate acestea, subiectul a fost trecut sub tăcere în timpul discuțiilor oficiale de miercuri.

Mai mult, sursa citată a dezvăluit că Trump nu a mai menţionat nici spinoasa chestiune a Groenlandei, un alt subiect care aprinsese spiritele pe axa Washington-Europa cu doar o zi înainte.

Marți, liderul american lansase un atac frontal, susținând public că Groenlanda ar trebui să se afle sub controlul direct al Statelor Unite. În acest context, Trump a acuzat direct Danemarca că "nu cheltuieşte bani pentru a ajuta cu adevărat" teritoriul insular.

Nici ceilalți aliați europeni nu au scăpat de furia președintelui. Donald Trump i-a criticat dur pe liderii de pe continent pentru refuzul lor de a accepta această idee expansionistă, readucând în discuție sprijinul militar oferit de americani: "cu toţi banii pe care (SUA) îi cheltuiesc pentru a-i ajuta împotriva Rusiei".

Reacția liderilor europeni nu s-a lăsat așteptată. Uniunea Europeană şi mai multe ţări europene membre ale NATO şi-au exprimat oficial, miercuri, sprijinul deplin faţă de Danemarca, făcând scut în fața declarațiilor agresive ale președintelui american.

Dincolo de declarațiile politice, Bruxelles-ul monitorizează cu îngrijorare deciziile economice ale Washingtonului. Donald Trump i-a ordonat deja secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să întrerupă orice formă de schimb comercial cu Spania, o mișcare care a declanșat o alertă majoră în cabinetele europene.

În replică, Executivul comunitar a transmis ferm că se aşteaptă ca Statele Unite să îşi onoreze fără echivoc angajamentele asumate în cadrul acordului comercial existent cu UE.

Purtătorul de cuvânt al executivului european, Olof Gill, a subliniat poziția de neclintit a blocului comunitar: „Ne aşteptăm ca Statele Unite să îşi respecte angajamentele asumate" în cadrul acordului comercial încheiat cu UE, "aşa cum şi noi le-am respectat pe ale noastre”, a declarat oficialul european.