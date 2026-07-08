Liderii statelor membre NATO s-au reunit marți și miercuri la Ankara, unde au participat la summitul Alianței. În marja reuniunii, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a organizat un dineu oficial la Complexul Prezidențial Beștepe, iar invitații au fost serviți cu un meniu inspirat din gastronomia tradițională turcească.

Evenimentul a avut loc într-un context diplomatic important, în care aliații europeni încearcă să își reafirme angajamentul pentru securitatea continentului, pe fondul reducerii implicării Statelor Unite în cadrul Alianței și al divergențelor dintre Washington și partenerii europeni.

Organizatorii au ales să promoveze produse și preparate reprezentative din diferite regiuni ale Turciei.

La antreu, liderii au primit pide coaptă în cuptor cu vatră de piatră, servită cu unt din Trabzon și miere sălbatică „karakovan” din Hizan, o specialitate obținută din faguri crescuți natural, fără rame. Preparatul a fost completat de legume sotate în ulei de măsline și iaurt afumat din Denizli, cunoscut și sub denumirea de „iaurt ars”, datorită gustului ușor caramelizat.

Felul intermediar a fost alcătuit din mantı de Kayseri, colțunași tradiționali umpluți cu carne, serviți cu iaurt afumat și pastă de ardei afumată din Ayaș.

Pentru felul principal, invitații au putut alege între două variante.

Prima a inclus biban de mare, servit cu tarama, anghinare cu mastic din Urla și frunze de viță din Tokat.

Cea de-a doua opțiune a fost reprezentată de coaste de vită gătite lent, însoțite de unt „ars” din Trabzon, vinete coapte pe jar și pilaf de firik – grâu verde afumat – cu zbârciogi.

La desert a fost servit Sütlü Nuriye, un preparat asemănător baclavalei, însiropat cu sirop de lapte și acompaniat de spumă de fistic din Antep, înghețată tradițională de Maraș și bergamotă.

La dineul oficial au participat și președintele României, Nicușor Dan, alături de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru.

Șeful statului a dezvăluit că, în timpul serii, i-a prezentat-o liderului de la Casa Albă, Donald Trump.

Întrebat despre atmosfera de la dineu, în contextul tensiunilor dintre Washington și unii aliați, Nicușor Dan a spus că discuțiile s-au desfășurat într-un cadru relaxat.

„Nu, deloc. Bine, dar e o diferenţă tot timpul între politici şi oameni. Adică oamenii socializează, discută, râd, cumva ăsta este limbajul social, perioada pe care o trăim, şi una-i una, alta-i alta. Dar aseară a fost o atmosferă destinsă”, a declarat președintele.

Întrebat ce a discutat cu Donald Trump, Nicușor Dan a precizat că schimbul de replici a fost unul scurt și protocolar.

„Nu, nu, au fost fraze de politeţe. Stăteam în spate şi domnul Trump s-a întors şi i-am prezentat-o pe Mirabela”, a afirmat șeful statului.