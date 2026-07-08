Ucraina înregistrează progrese majore pe frontul economic și logistic al războiului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Ankara, că forțele ucrainene au un succes formidabil în neutralizarea infrastructurii energetice de pe teritoriul Federației Ruse. Acest asediu aerian sistematic a început deja să clatine economia Moscovei și să creeze blocaje severe în viața de zi cu zi a cetățenilor ruși, conform Reuters.

Fostul premier olandez a oferit ca exemplu un atac recent asupra unui obiectiv critic, subliniind că acțiunile Kievului fac parte dintr-o strategie mult mai amplă și extrem de eficientă, derulată în ultimele luni.

„În mod clar, Ucraina are foarte mare succes în lovirea infrastructurii energetice din Rusia. În Omsk, au reuşit să lovească una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Iar asta este parte dintr-un tipar în ultimele două luni, în care Ucraina este tot mai eficientă în lovirea infrastructurii energetice din Rusia. Asta are un impact asupra conducătorilor auto. Marți au fost ştiri că au trebuit să instaleze toalete mobile pentru că oamenii au aşteptat toată noaptea pentru benzină”, a declarat Rutte în conferinţa de presă de la finalul summitului de la Ankara.

Efectele penuriei de combustibil au trecut de la nivelul statisticilor economice direct în stradă. Pentru liderul de la Kremlin, nemulțumirea populației legată de lipsa resurselor de bază reprezintă o vulnerabilitate politică majoră, chiar și într-un regim autoritar. Rutte a făcut o paralelă istorică sugestivă pentru a explica presiunea la care este supus în acest moment regimul de la Moscova.

„Pot să vă asigur de un lucru ca politician: în secolele XVI-XVII trebuia sa te asiguri că există suficientă pâine. În secolul XXI trebuie să te asiguri că există suficientă benzină. Votanţilor nu le place dacă nu-şi pot alimenta maşinile. Acest lucru are un impact asupra economiei ruse”, a dat el asigurări.

Cu toate acestea, șeful Alianței Nord-Atlantice s-a arătat sceptic cu privire la măsura în care aceste pierderi economice îl vor determina pe Vladimir Putin să oprească agresiunea. Rutte l-a criticat dur pe președintele rus, evidențiind cinismul extrem de care dă dovadă prin trimiterea la moarte a zeci de mii de soldați în fiecare lună, într-un conflict neprovocat.

Oficialul NATO a lansat și un apel direct către cetățenii ruși care iau în calcul să se înroleze în armata de ocupație, avertizându-i că riscă să devină simple cifre într-o statistică neagră.

„În acelaşi timp, avem un preşedinte rus care este dispus să sacrifice până la 30.000 de tineri pe lună într-un război nebunesc împotriva Ucrainei, total neprovocat. Dacă există vreun tânăr rus care ascultă şi se gândeşte să se alăture războiului, gândţi-vă din nou, s-ar putea să fiţi unul dintre 30.000-35.000 luna asta, luna viitoare. Pentru că preşedintelui vostru nu-i pasă, este dispus să vă sacrifice”, a afirmat fostul premier olandez.

Pe lângă eforturile militare de pe front ale Ucrainei, comunitatea internațională continuă să pună presiune pe Rusia prin pârghii diplomatice și financiare. Mark Rutte a reconfirmat că marile puteri occidentale lucrează în deplină sincronizare pentru a bloca resursele financiare care alimentează mașinăria de război a Kremlinului.

„Ştiu că SUA, Uniunea Europeană, Marea Britanie se coordonează constant în privinţa sancţiunilor pentru a vedea ce e de făcut”, a concluzionat secretarul general al NATO.