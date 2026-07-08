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Războiul dronelor se mută în afaceri. Ucraina vinde tehnologie militară Europei, dar izbucnește un scandal uriaș de corupție la Kiev

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Războiul dronelor se mută în afaceri. Ucraina vinde tehnologie militară Europei, dar izbucnește un scandal uriaș de corupție la KievDrone Ucraina / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Ucraina face un pas strategic major în industria de apărare și începe să își valorifice propria tehnologie militară. Kievul a anunțat semnarea unor acorduri de cooperare în domeniul dronelor cu mai multe state europene. Decizia vine imediat după lansarea unui mecanism inedit, care le permite partenerilor internaționali să achiziționeze arme și tehnologii dezvoltate de specialiștii ucraineni, informează AFP.

Alianțe strategice cu Europa. Ce țări cumpără tehnologie din Ucraina

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat importanța acestor parteneriate, subliniind extinderea rapidă a rețelei de exportatori și colaboratori:

„Am încheiat acorduri cu Danemarca, Țările de Jos, Estonia și ne pregătim să facem același lucru cu Germania, Finlanda, Norvegia și Canada.”

Noul mecanism guvernamental, pus în funcțiune de Kiev la începutul lunii iulie, schimbă regulile jocului în industria de armament. Astfel, țările cu care Ucraina a încheiat acorduri vor avea „posibilitatea de a cumpăra arme și tehnologii ucrainene și de a lucra direct cu producătorii ucraineni”.

Deși Ucraina depinde în mod critic de aliații săi occidentali pentru furnizarea multor categorii de armamente destinate respingerii invaziei ruse, țara a reușit să își dezvolte propriile tehnologii avansate. Kievul a excelat în mod special în ceea ce privește dronele și sistemele de luptă antidrone.

Totuși, prioritizarea frontului rămâne literă de lege. Ministrul apărării, Mihailo Fedorov, avertizase anterior că exportul de armamente va fi posibil doar dacă „aprovizionarea armatei ucrainene” este „garantată”.

Scandal uriaș la Kiev: Percheziții și delapidări de 137 de milioane de euro în plin război

În paralel cu succesele diplomatice și tehnologice, Ucraina se confruntă cu probleme grave pe frontul intern al luptei anticorupție. Marți, Procuratura ucraineană a anunțat că investighează delapidări masive de fonduri în valoare de 7 miliarde de grivne (aproximativ 137 de milioane de euro), bani destinați chiar furnizării de drone către forțele armate ucrainene.

Armata Ucraina

Armata Ucraina. Sursă foto: Facebook

Anchetatorii bănuiesc o schemă clasică de fraudare a bugetului apărării:

„Ancheta examinează ipoteza conform căreia costul dronelor ar fi fost umflat în mod artificial de către companiile care au câștigat contractul cu Ministerul Apărării.”

Oamenii legii au trecut deja la acțiune. Poliția a percheziționat sediile mai multor companii suspecte și a descoperit „sume importante de bani în numerar”. Cu toate acestea, nicio persoană nu a fost arestată până în prezent, conform aceleiași surse oficiale.

Miliardele primite de Ucraina de la aliați din 2022 până în prezent

Acest scandal de corupție vine într-un moment sensibil, în condițiile în care Kievul este monitorizat atent de partenerii externi pentru fiecare euro cheltuit.

Potrivit datelor oficiale furnizate de institutul german Kiel, efortul de război al Ucrainei a fost susținut masiv de comunitatea internațională. Începând cu anul 2022, Ucraina a primit peste 214 miliarde de euro sub formă de ajutor din partea țărilor europene și peste 115 miliarde de euro din partea Statelor Unite.

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