Kievul a fost ținta unui nou atac lansat de armata rusă în noaptea de duminică spre luni, cu mai puțin de 24 de ore înaintea summitului NATO de la Ankara. Potrivit autorităților ucrainenen citate de CNN, Rusia a folosit rachete balistice, rachete de croazieră și drone, iar în urma bombardamentului au fost raportate persoane rănite, incendii și clădiri avariate.

Locuitorii capitalei Ucrainei au fost treziți de alertele aeriene și de exploziile produse în mai multe zone ale orașului. După declanșarea sirenelor, autoritățile au confirmat că Rusia desfășoară un atac complex asupra Kievului.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că în operațiune au fost utilizate rachete balistice, rachete de croazieră și drone.

Primele informații transmise de administrația locală indică faptul că resturile proiectilelor interceptate au provocat incendii și distrugeri în mai multe cartiere. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat pentru sursa citată că cel puțin trei persoane au fost rănite.

Un imobil cu mai multe etaje a suferit avarii importante, iar unele persoane au rămas prinse în interior. Echipele de intervenție continuă căutările pentru identificarea supraviețuitorilor.

Momentul ales pentru bombardament vine în contextul în care liderii statelor membre NATO urmează să se întâlnească la Ankara, iar războiul din Ucraina se află printre principalele teme care vor fi discutate.

Cu o zi înaintea atacului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că serviciile de informații au avertizat asupra pregătirii unei noi ofensive aeriene de amploare din partea Rusiei.

„Este tipic pentru Putin: imediat după Ziua Independenței Americii și înaintea summitului NATO de la Ankara”, a scris Zelenski pe X.

Bombardamentul din noaptea de luni vine la numai câteva zile după un alt atac puternic asupra Kievului, în urma căruia cel puțin 30 de persoane și-au pierdut viața.

Atacul a generat reacții și din partea organizației Razom for Ukraine, care desfășoară acțiuni umanitare și campanii internaționale de sprijin pentru Ucraina. Kateryna Lisunova, consilier media al organizației, a publicat un mesaj pe platforma X în care critică lipsa sistemelor suplimentare de apărare antiaeriană pentru Ucraina.

„De ce trăim într-o realitate în care există convorbiri telefonice, negocieri și strângeri de mână cu Putin, cu rușii și cu Rusia, în general? Cum este posibil ca, timp de cinci ani, Ucraina să nu fi primit suficiente sisteme de apărare antiaeriană Patriot pentru a-și proteja civilii, din partea unor țări democratice care se numesc aliate, deși au suficiente astfel de sisteme în stocurile lor? Cum am ajuns aici? Ceva este profund în neregulă cu lumea aceasta…”, a scris pe X Kateryna Lisunova, consilier media al organizației.

Înaintea bombardamentului asupra Kievului, Donald Trump și Vladimir Putin au avut duminică o convorbire telefonică de peste 90 de minute. În timpul discuției, liderul american și-a reafirmat disponibilitatea de a contribui la identificarea unei soluții pentru încheierea războiului din Ucraina.