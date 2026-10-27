Avion militar francez, dislocat la Mihail Kogălniceanu

Un avion militar francez ATLANTIQUE 2 desfășoară, în perioada 18 octombrie – 6 noiembrie, misiuni de patrulare și recunoaștere de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, după ce România a solicitat sprijinul Franței. Aeronava Marinei Naționale Franceze monitorizează riscurile pentru navigație și infrastructura critică din Marea Neagră, în contextul deteriorării securității maritime și al atacurilor asupra navelor comerciale.

La operațiunile efectuate deasupra Mării Negre participă și militari ai Forțelor Navale Române, care desfășoară activități de instruire și schimb de informații alături de echipajele franceze. Zborurile sunt organizate cu sprijinul Comandamentului Componentei Navale „Viceamiral Ioan Georgescu” și în cooperare cu Centrul Maritim de Coordonare.

Aeronava dislocată la Mihail Kogălniceanu aparține Marinei Naționale Franceze și este utilizată pentru patrulare maritimă, supraveghere și recunoaștere.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, principalele obiective ale misiunilor sunt identificarea amenințărilor care pot afecta circulația navelor și monitorizarea infrastructurii critice aflate în Zona Economică Exclusivă a României.

Operațiunile contribuie și la activitățile de descurajare desfășurate în cadrul NATO, prin consolidarea prezenței și a capacităților de supraveghere în regiune.

Dislocarea aeronavei permite, totodată, desfășurarea unor activități comune între militarii români și francezi.

Ministrul Apărării Naționale, Ștefan Radu Oprea, a transmis că supravegherea spațiului maritim este importantă pentru protejarea navigației și a obiectivelor strategice românești. Oficialul a făcut referire la cooperarea dintre statele membre NATO în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

„În contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, cooperarea dintre aliați este esențială pentru menținerea libertății de navigație și protejarea intereselor de securitate comune.

Prezența militarilor francezi reflectă solidaritatea aliată și capacitatea NATO de a răspunde în mod coordonat provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre”, a transmis ministrul. Ștefan Radu Oprea a apreciat sprijinul oferit de Franța, precum și „angajamentul său constant față de securitatea Flancului Estic al Alianței”.

În paralel cu operațiunile aeronavei franceze, Forțele Navale Române au suplimentat activitățile de monitorizare a spațiului maritim.

Misiunile sunt executate cu nave militare, elicoptere IAR-330 Puma Naval și sisteme autonome fără pilot. Aceste mijloace sunt folosite pentru supravegherea zonei maritime și identificarea eventualelor pericole pentru navigație.

Direcția Hidrografică Maritimă transmite, de asemenea, avize destinate navigatorilor, care includ informații despre riscurile existente și traseele recomandate.

Monitorizarea se desfășoară permanent, în cooperare cu partenerii NATO, în zona de responsabilitate a României din Marea Neagră.

Prezența aeronavei franceze la Mihail Kogălniceanu are loc într-o perioadă marcată de intensificarea incidentelor de securitate din Marea Neagră.

Atacurile asupra navelor comerciale au determinat Alianța Nord-Atlantică să anunțe suplimentarea resurselor destinate supravegherii maritime. Potrivit publicației britanice The Guardian, decizia a fost anunțată după o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic, în cadrul căreia reprezentanții statelor membre au analizat situația de securitate din regiune.

NATO a decis să mobilizeze mijloace suplimentare de monitorizare, inclusiv aeronave de patrulare maritimă, sisteme radar, drone și personal specializat în activități de informații. Publicația britanică a relatat că intensificarea atacurilor a dus la creșterea numărului victimelor în rândul personalului navigant civil.

„Pe fondul creșterii accentuate a numărului de victime în rândul marinarilor civili, care a transformat rutele din Marea Neagră în cele mai periculoase din lume, NATO a anunțat că alianța militară defensivă va suplimenta mijloacele de supraveghere din regiune”, scriu jurnaliștii britanici.

Operațiunile desfășurate de Franța și România urmăresc identificarea amenințărilor maritime și protejarea navigației comerciale, în condițiile în care războiul din Ucraina continuă să afecteze securitatea Mării Negre.