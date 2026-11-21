Jeffrey Epstein a folosit Rusia atât ca sursă de recrutare a unor tinere pentru rețeaua sa de exploatare sexuală, cât și ca punct de plecare pentru o tentativă de reconstruire a reputației în cercurile influente internaționale, arată o investigație Reuters publicată pe 20 noiembrie 2026.

Documentarea agenției, bazată pe interviuri, documente judiciare, e-mailuri și registre de zbor, descrie legăturile financierului american cu persoane din Rusia, industria modelingului și mediile de afaceri, inclusiv încercările sale de a ajunge la președintele Vladimir Putin.

Investigația nu a identificat dovezi că Epstein ar fi lucrat pentru serviciile de informații ruse, că ar fi acționat în numele guvernului de la Moscova sau că ar fi reușit să se întâlnească cu Putin. Potrivit Reuters, relația sa cu Rusia a început prin recrutarea de tinere și fete și s-a extins ulterior către contacte cu oameni de afaceri și persoane apropiate cercurilor oficiale.

După destrămarea Uniunii Sovietice, agențiile de modeling occidentale au început să recruteze intens din Europa de Est și din fostele republici sovietice. În acest mediu s-au intersectat și activitățile lui Epstein, ale lui Ghislaine Maxwell și ale agentului francez Jean-Luc Brunel, care a colaborat cu rețele de recrutare a modelelor.

Reuters a identificat cel puțin 17 femei din fostul spațiu sovietic care au fost atrase în rețeaua de trafic sexual a lui Epstein. Trei dintre acestea se numără printre persoanele care au solicitat în mod public dreptate pentru abuzurile suferite.

Investigația descrie modul în care promisiunile privind cariere în modeling, oportunități profesionale și acces la persoane influente au fost folosite pentru a atrage tinere în cercul lui Epstein. Unele dintre recrutări s-au desfășurat prin intermediul agențiilor de modeling, iar altele prin recomandări și relații personale.

Unul dintre numele asociate acestui circuit este Jean-Luc Brunel, agent francez care a recrutat modele din Europa de Est. Brunel a fost investigat de autoritățile franceze în legătură cu acuzații de abuz sexual, pe care le-a negat. A murit în detenție, în 2022, înainte ca procurorii să decidă dacă îl vor trimite în judecată.

Documentele analizate de Reuters indică două călătorii cunoscute ale lui Epstein în Rusia. Prima a avut loc în aprilie 1998, când acesta a vizitat orașul Sarov, un centru cu activități legate de programul nuclear sovietic. Călătoria s-a desfășurat în cadrul unui tur organizat de Nathan Myhrvold, fost executiv Microsoft, care căuta oportunități de dezvoltare software.

A doua vizită documentată a avut loc în noiembrie 2002 și a inclus Moscova și Sankt Petersburg. Epstein a călătorit alături de Ghislaine Maxwell și Jean-Luc Brunel. În timpul opririi la Moscova, grupul a participat la o întâlnire cu omul de afaceri Umar Dzhabrailov, iar în Sankt Petersburg a vizitat obiective istorice.

Ulterior, Epstein a încercat să-și extindă relațiile cu oameni de afaceri ruși. Printre persoanele cu care a corespondat s-au numărat Vladislav Doronin și Oleg Deripaska, însă Reuters nu a putut confirma toate întâlnirile pe care financierul pretindea că le-ar fi avut.

Începând cu anii care au urmat condamnării sale din 2008, Epstein a încercat să-și refacă reputația și să-și extindă influența în cercurile internaționale. Reuters arată că Rusia a devenit unul dintre spațiile în care a încercat să cultive relații cu persoane influente, prezentându-se drept un specialist în finanțe și economie.

În 2011, e-mailurile analizate de agenție indică faptul că Epstein pregătea o călătorie în Rusia și că, potrivit unui mesaj transmis de un angajat, bodyguardul său rus ar fi menționat o întâlnire cu Putin. Călătoria a fost însă anulată, iar trei persoane familiarizate cu activitatea lui Epstein au declarat că nu credeau că o asemenea întâlnire fusese programată în mod real.

În 2014, Epstein l-a cunoscut la Paris pe Sergey Belyakov, fost viceministru rus al economiei și organizator al Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Cei doi au păstrat legătura prin e-mailuri.

În aprilie 2015, Epstein i-a cerut fostului premier israelian Ehud Barak să îl încurajeze pe Belyakov să-i faciliteze accesul la liderii ruși. Într-un mesaj, financierul sugera că Putin și consilierii săi ar putea beneficia de o discuție despre piețe, valută și sistemul financiar. Reuters nu a identificat dovezi că demersul ar fi dus la o întâlnire cu liderul rus.

Legăturile lui Epstein cu Rusia au alimentat de-a lungul anilor numeroase speculații, inclusiv ipoteze privind posibile relații cu serviciile de informații. Reuters precizează însă că documentele și interviurile analizate nu au furnizat dovezi care să confirme că acesta ar fi fost agent rus sau că ar fi colaborat cu guvernul de la Moscova.

Investigația evidențiază, în schimb, un traseu documentat de recrutare, relații de afaceri și încercări de acces la persoane influente, în paralel cu activitățile de exploatare sexuală pentru care Epstein a fost investigat și condamnat.

Legăturile sale cu Rusia nu au produs, potrivit Reuters, influența politică sau afacerile majore pe care le urmărea. În schimb, documentele și mărturiile continuă să contribuie la investigarea rețelei prin care femei și fete au fost exploatate.