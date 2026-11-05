Mii de bucureșteni se confruntă cu probleme în furnizarea căldurii și a apei calde, după ce mai multe centrale care deservesc Capitala au fost oprite, iar cele aflate în funcțiune nu reușesc să acopere integral necesarul de energie termică. Situația afectează zone din toate cele șase sectoare, iar Termoenergetica anunță că unele dintre probleme ar putea fi remediate începând de vineri, 6 noiembrie. Astfel, mulți bucureșteni nu au căldură în această perioadă.

Potrivit informațiilor transmise joi de Compania Municipală Termoenergetica, sistemul de termoficare este alimentat în prezent de trei centrale ELCEN, o centrală privată și centrala de cvartal Casa Presei. CTE București Vest și CET Grivița sunt oprite, ceea ce pune presiune suplimentară asupra celorlalte unități de producție.

CTE București Vest, administrată de ELCEN, nu funcționează în urma a două avarii majore, însoțite de incendii, produse în primăvara acestui an. Potrivit informațiilor transmise de ELCEN, repornirea centralei este programată pentru 15 noiembrie 2026.

Din aprilie, zonele alimentate anterior de această unitate au fost preluate de CTE Grozăvești și CET Energo. Capacitatea CTE Grozăvești nu este însă suficientă pentru a asigura parametrii necesari tuturor consumatorilor din sectoarele 1, 5 și 6. Cele mai mari probleme sunt semnalate în cartierele Drumul Taberei și Militari.

O altă unitate, CET Grivița, este oprită din primăvară, pe fondul situației de insolvență. Au avut loc discuții cu reprezentanții centralei pentru identificarea posibilității de repornire. Reluarea activității ar permite îmbunătățirea alimentării cu agent termic și reducerea presiunii asupra celorlalte centrale.

Pentru remedierea problemelor din Militari și Drumul Taberei, autoritățile iau în calcul majorarea producției de energie termică la CTE Progresu și preluarea unei părți dintre consumatorii din Sectorul 5 alimentați în prezent de CTE Grozăvești.

Locuitorii din sectoarele 2, 3 și 4 se confruntă cu probleme legate de temperatura agentului termic furnizat de CTE București Sud.

Deși centrala asigură debitul și presiunea necesare, temperatura apei livrate este de aproximativ 71 de grade Celsius, în timp ce comanda transmisă de Termoenergetica către ELCEN prevede 88 de grade Celsius.

Această situație afectează parametrii de furnizare a căldurii și menține o presiune suplimentară asupra CTE Grozăvești.

Probleme sunt semnalate și în zonele din sectoarele 4 și 5 alimentate de CTE Progresu. Centrala livrează în prezent aproximativ 100 de gigacalorii, deși necesarul este estimat la circa 200 de gigacalorii.

Diferența dintre producția disponibilă și cererea de energie termică contribuie la dificultățile întâmpinate de consumatorii din aceste zone.

O defecțiune afectează opt puncte termice din Sectorul 4. Sunt vizate imobile de pe strada Nițu Vasile, o porțiune din Șoseaua Olteniței și Aleea Cricovul Dulce.

Zona a mai întâmpinat probleme în ultimii ani și este inclusă într-un proiect de modernizare a rețelei de termoficare, aferent Obiectivului 21, Lotul 4. Pentru desfășurarea intervențiilor sunt prevăzute conducte provizorii, care ar urma să permită menținerea furnizării agentului termic pe durata lucrărilor.

Echipele de intervenție sunt mobilizate, iar termenul estimat de Termoenergetica pentru remedierea avariei și reluarea furnizării căldurii este 6 noiembrie 2026.