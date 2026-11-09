Un pianist angajat al companiei Royal Caribbean a fost găsit în viață în Oceanul Pacific, la aproximativ 32 de kilometri de coasta Californiei, după ce ar fi petrecut aproape nouă ore în apă. Doi pescari l-au observat în apropierea insulei Catalina, vineri, și au intervenit pentru a-l salva, potrivit BBC.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a fost transportat la spital în stare stabilă. Potrivit Pazei de Coastă a Statelor Unite, acesta a fost recuperat conștient din ocean, iar autoritățile au deschis o investigație pentru a stabili circumstanțele în care a ajuns în apă.

Incidentul a atras atenția prin durata estimată a supraviețuirii și distanța față de țărm. Potrivit informațiilor publicate de presa americană, bărbatul ar fi căzut de pe nava de croazieră Ovation of the Seas, în timpul unei călătorii în largul Californiei.

Cei care l-au găsit sunt Grant Garrett și Sean Norton. Aceștia se aflau la pescuit când au observat o persoană în apă și au înțeles că este vorba despre un om aflat în pericol.

„Mi-am spus: «Da, este o ființă umană. Opriți barca și strângeți toate undițele»”, a povestit Grant Garrett, potrivit CBS News.

Cei doi au întrerupt pescuitul și au reușit să îl scoată pe bărbat din ocean. Sean Norton a relatat că acesta le-a spus doar câteva cuvinte după salvare: „Mulțumesc. Am crezut că o să mor”.

Potrivit declarațiilor pescarilor, bărbatul s-a identificat drept pianist pe vasul de croazieră Ovation of the Seas, o navă Royal Caribbean cu 14 punți.

Potrivit estimărilor făcute de reprezentanții serviciilor de salvare din Newport Beach, angajatul ar fi ajuns în ocean în jurul orei 02:30, vineri dimineață. Pescarii l-au descoperit în jurul prânzului, ceea ce înseamnă că ar fi petrecut aproximativ nouă ore în larg.

Locul în care a fost găsit se afla la o distanță estimată între 24 și 32 de kilometri de coastă. Adam Yacenda, șef de batalion în cadrul serviciului de salvamari din Newport Beach, a declarat pentru CBS că bărbatul se afla practic în largul oceanului, departe de țărm.

După ce l-au recuperat, pescarii au transmis un apel de urgență prin radio. Salvamarii din Newport Beach au intervenit ulterior, iar bărbatul a fost preluat și transportat la spital.

Paza de Coastă americană a confirmat că a primit o sesizare privind recuperarea din apă a unei persoane conștiente. Autoritățile au precizat că investighează incidentul, însă nu au făcut publice detalii despre felul în care angajatul a ajuns peste bord.

Sean Norton consideră că temperatura relativ ridicată a apei a fost unul dintre factorii care l-au ajutat pe bărbat să reziste atât de mult timp în ocean.

Pescarul a estimat că apa avea aproximativ 76 de grade Fahrenheit, echivalentul a circa 24,4 grade Celsius. El a pus aceste condiții în legătură cu fenomenul climatic El Niño, care se intensifică în Oceanul Pacific.

„Anul acesta avem un El Niño extrem de puternic. Omul acesta a stat probabil 10 ore în apă, dar temperatura apei este de 76 de grade”, a declarat Norton, potrivit CBS News.

Acesta a adăugat că, într-un alt an, supraviețuirea bărbatului ar fi putut fi mult mai dificilă.

Totuși, temperatura apei nu a fost indicată de autorități drept o cauză confirmată a supraviețuirii. Declarația reprezintă aprecierea unuia dintre pescarii implicați în salvare.

Incidentul are loc într-o perioadă în care Oceanul Pacific înregistrează temperaturi neobișnuit de ridicate, pe fondul dezvoltării unui episod puternic El Niño.

Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale (WMO), temperaturile de la suprafața oceanului în zona centrală și estică a Pacificului ecuatorial sunt prognozate să atingă niveluri record în intervalul octombrie-decembrie 2026. Organizația estimează că fenomenul ar putea ajunge la intensitatea maximă în decembrie.

Și Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA) a raportat intensificarea fenomenului. În analiza publicată în octombrie, instituția estima că există o probabilitate ridicată ca El Niño să rămână puternic sau foarte puternic până în primele luni ale anului 2027.

El Niño este un fenomen climatic natural asociat încălzirii periodice a apelor din Pacificul ecuatorial. Acesta poate modifica circulația atmosferică și tiparele de precipitații și temperatură în diferite regiuni ale lumii.

În cazul salvării din largul Californiei, nu există însă o confirmare oficială că fenomenul climatic a determinat temperatura apei în locul respectiv sau că a fost factorul decisiv pentru supraviețuirea pianistului.

Compania Royal Caribbean Group a confirmat că persoana salvată este unul dintre angajații săi și a transmis că îi oferă sprijin în perioada de recuperare.

„Îi oferim sprijin și asistență membrului echipajului nostru în această perioadă dificilă. Din respect pentru viața privată a angajatului, nu avem alte detalii de comunicat”, a declarat un reprezentant al companiei pentru BBC.

Royal Caribbean nu a precizat cum a ajuns pianistul în apă și nici în ce împrejurări s-a produs incidentul.

Identitatea bărbatului nu a fost făcută publică. Ancheta Pazei de Coastă americane urmează să stabilească circumstanțele în care acesta a căzut peste bordul navei Ovation of the Seas.