O companie americană dezvoltă un sistem de stingere a incendiilor care folosește unde sonore de joasă frecvență în locul apei sau al substanțelor chimice.

Tehnologia, creată de Sonic Fire Tech, din Ohio, ar putea fi utilizată în locuințe și clădiri comerciale, reducând pagubele provocate de sistemele convenționale de stingere. Primele instalații au început să fie pregătite în California, însă sistemul trebuie să treacă prin teste suplimentare înainte de a putea fi utilizat pe scară largă.

Proiectul a atras atenția specialiștilor în protecția împotriva incendiilor, în condițiile în care Statele Unite se confruntă cu riscuri tot mai complexe, de la incendiile provocate de uleiurile folosite la gătit până la cele asociate bateriilor litiu-ion.

Sonic Fire Tech a dezvoltat un generator acustic care produce unde infrasonice de înaltă presiune. Acestea sunt transmise printr-o rețea specială de conducte instalată în interiorul clădirii, după un principiu asemănător sistemelor de ventilație și climatizare.

Potrivit explicațiilor oferite de companie, undele sonore interferează cu procesul de combustie, prin modificarea comportamentului oxigenului în apropierea flăcărilor. Deoarece arderea are nevoie de oxigen pentru a se menține, perturbarea acestui proces poate duce la stingerea focului.

Sistemul este conceput să se activeze atunci când senzorii detectează un incendiu sau condiții asociate declanșării acestuia. Undele utilizate au frecvențe sub pragul de 20 Hz, limita inferioară a auzului uman.

Compania susține că tehnologia poate interveni fără să elibereze apă, spumă sau substanțe chimice în încăpere. Astfel, ar putea fi evitate pagubele produse de inundarea locuințelor, a echipamentelor electronice sau a spațiilor comerciale.

Geoff Bruder, cofondator și director general al Sonic Fire Tech, spune că proiectul urmărește să elimine unele dintre dezavantajele sistemelor convenționale de stingere.

Acesta a explicat că sprinklerele tradiționale se declanșează, în general, atunci când temperatura ajunge la aproximativ 52-74 de grade Celsius. Până în acel moment, incendiul poate continua să se dezvolte.

Potrivit lui Bruder, un sprinkler poate elibera între 30 și 90 de litri de apă pe minut, în funcție de instalație. Apa poate limita extinderea incendiului, dar provoacă uneori pagube importante mobilierului, instalațiilor electrice și bunurilor din locuință.

„Vrem să stingem incendiile fără inconvenientele sistemelor convenționale de stingere”, a declarat Geoff Bruder pentru CNN.

Unul dintre domeniile în care compania vede un potențial de utilizare este reprezentat de incendiile provocate de grăsimi și uleiuri. Acestea sunt dificil de gestionat cu apă, care poate contribui la extinderea focului atunci când este folosită necorespunzător.

Tehnologia ar putea fi relevantă și pentru clădirile în care protejarea echipamentelor electronice este prioritară, precum centrele de date și spațiile industriale.

Potrivit informațiilor, instalarea tehnologiei într-o locuință cu o suprafață de aproximativ 325 de metri pătrați ar putea costa în jur de 30.000 de dolari.

Suma este una considerabilă, iar extinderea sistemului va depinde atât de costurile de producție, cât și de rezultatele testelor și de obținerea certificărilor necesare.

Sonic Fire Tech a fost fondată în 2019 de Geoff Bruder și avocatul Michael Thomas. Cei doi au început să lucreze la proiect în paralel cu activitățile profesionale pe care le desfășurau la acel moment.

Experiența lui Bruder în domeniul aerospațial a contribuit la dezvoltarea tehnologiei. Acesta și-a început cariera la NASA, unde a lucrat la sisteme de alimentare pentru misiuni spațiale și la proiecte care presupuneau transformarea energiei termice în unde acustice.

Compania a atras 3,5 milioane de dolari în 2025, iar în august 2026 a obținut o nouă finanțare de 15 milioane de dolari, într-o rundă condusă de fondul O.H.I.O.

Deși rezultatele experimentelor inițiale sunt promițătoare, eficiența sistemului în cazul incendiilor de amploare rămâne o întrebare deschisă.

Dr. Michael J. Gollner, profesor asociat de inginerie mecanică la Universitatea California din Berkeley și specialist în cercetarea incendiilor, consideră că tehnologia are potențial, dar atrage atenția asupra limitelor testelor realizate până acum.

Acesta a explicat că stingerea acustică funcționează bine în experimente de dimensiuni reduse, atunci când sursa sonoră este amplasată aproape de flăcări. Rămâne însă de demonstrat dacă aceeași metodă poate combate incendii mari și dacă își păstrează eficiența pe perioade mai lungi.

Specialistul a subliniat că sprinklerele tradiționale sunt extrem de eficiente, chiar dacă pot provoca pagube materiale după activare. Noua tehnologie trebuie să demonstreze că poate oferi un nivel comparabil de protecție.

În prezent, Sonic Fire Tech lucrează la obținerea certificărilor necesare. Compania estimează că primele teste oficiale de certificare vor începe în toamna anului 2026, iar prima certificare de siguranță la incendiu ar putea fi obținută în 2027.

Interesul pentru sistemul dezvoltat de compania americană este legat și de problemele întâmpinate de echipele de intervenție în timpul incendiilor devastatoare din California.

După incendiul Eaton din ianuarie 2025, care a afectat comunități din zona Los Angeles, au fost semnalate probleme legate de disponibilitatea apei și de funcționarea infrastructurii de alimentare a hidranților.

Sonic Fire Tech a primit trei autorizații în comitatul Los Angeles și a început pregătirile pentru prima instalare în Altadena. Compania a încheiat, de asemenea, două acorduri de distribuție cu constructori de locuințe din California.

În 2025, Districtul de Protecție împotriva Incendiilor din comitatul San Bernardino a participat la demonstrații ale tehnologiei, inclusiv la teste cu echipamente portabile de stingere acustică, concepute sub forma unor rucsacuri.

Următorul obiectiv al companiei este extinderea cercetărilor către incendiile forestiere. În acest scop, a început un proiect împreună cu Institutul Cal Poly Wildland-Urban Interface, care urmărește evaluarea tehnologiei în condiții reale.

Dacă testele vor confirma eficiența sistemului, undele sonore ar putea deveni o alternativă pentru anumite aplicații de protecție împotriva incendiilor. Deocamdată, însă, tehnologia se află în etapa de validare, iar utilizarea ei pe scară largă depinde de rezultatele testelor și de certificările de siguranță.