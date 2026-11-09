Ucraina a lansat un atac cu drone asupra rafinăriei Kirishi, considerată a doua cea mai mare unitate de procesare a petrolului din Rusia, situată în regiunea Leningrad, la aproximativ 800 de kilometri de teritoriul ucrainean, potrivit KyivIndependent.

Atacul a avut loc în noaptea de 8 spre 9 noiembrie, fiind confirmat luni de guvernatorul regional, Aleksandr Drozdenko.

Potrivit oficialului rus, în urma loviturii cu drone a izbucnit un incendiu în incinta rafinăriei, însă focul a fost ulterior stins. Mai multe canale ucrainene de monitorizare au relatat despre explozii puternice produse în zona obiectivului industrial. Imagini apărute în mediul online surprind flăcări de mari dimensiuni care luminează cerul nopții.

Guvernatorul a anunțat că 113 drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad în timpul atacului. Într-un alt incident, fragmente provenite de la o dronă au căzut peste un bloc de locuințe din localitatea Vsevolozhsk, provocând moartea unei femei.

Rafinăria Kirishi, cunoscută și sub numele de Kinef, are o capacitate de procesare de aproximativ 20 de milioane de tone de petrol anual. Potrivit publicației Kyiv Independent, unitatea asigură peste 6% din totalul produselor petroliere rafinate ale Rusiei și produce inclusiv combustibili utilizați de forțele armate ruse.

Instalația se află sub sancțiunile occidentale impuse Rusiei, inclusiv de către Statele Unite.

Nu este prima dată când rafinăria devine ținta atacurilor ucrainene. Pe 30 august, dronele Kievului au vizat aceeași instalație, iar pe 5 mai, procesarea petrolului a fost suspendată temporar după ce trei dintre cele patru unități de distilare a țițeiului au fost avariate în urma unor lovituri.

Noul atac are loc după ce Ucraina a reluat loviturile asupra infrastructurii energetice rusești. Kievul nu a acceptat oficial armistițiul energetic anunțat unilateral de Donald Trump la 31 octombrie, potrivit unor oficiali ucraineni citați de Kyiv Independent.

În paralel, Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, provocând pene de curent și întreruperi ale alimentării cu apă în mai multe zone.