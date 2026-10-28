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Teroriștii houthi revendică un atac asupra celei mai mari rafinării saudite. Un incendiu a fost semnalat lângă terminalul petrolier

Teroriștii houthi revendică un atac asupra celei mai mari rafinării saudite. Un incendiu a fost semnalat lângă terminalul petrolierrafinaria Ras Tanura / sursa foto: colaj EvZ
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Din cuprinsul articolului

Teroriștii  houthi din Yemen au anunțat marți, 27 octombrie 2026, că au lovit cu o rachetă balistică rafinăria petrolieră Ras Tanura din Arabia Saudită, una dintre cele mai importante instalații energetice ale regatului. Potrivit agenției Reuters, purtătorul de cuvânt militar al grupării, Yahya Saree, a declarat că atacul a provocat un incendiu la complexul industrial de pe coasta Golfului Persic.

Autoritățile saudite nu confirmaseră imediat că rafinăria a fost lovită. Separat, Bloomberg a relatat, citând o sursă familiarizată cu situația, că un incendiu izbucnit în apropierea terminalului petrolier Ras Tanura fusese stins. Incidentul are loc pe fondul intensificării confruntărilor regionale și ridică noi semne de întrebare privind securitatea infrastructurii energetice și a exporturilor de petrol din Orientul Mijlociu.

Rafinăria Ras Tanura, o instalație strategică pentru exporturile de petrol

Complexul Ras Tanura, operat de compania petrolieră de stat Saudi Aramco, are o capacitate de rafinare de aproximativ 550.000 de barili de petrol pe zi. Amplasamentul include și un terminal maritim important pentru transportul hidrocarburilor.

Situată pe coasta Golfului Persic, la vest de Strâmtoarea Ormuz, instalația ocupă o poziție strategică în infrastructura energetică a Arabiei Saudite. Porturile Ras Tanura și Yanbu, aflat pe coasta Mării Roșii, gestionează aproape toate exporturile de petrol ale regatului, potrivit Reuters.

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Orice incident care afectează aceste puncte de transport poate avea implicații pentru operațiunile logistice și pentru piețele energetice internaționale. Cu toate acestea, informațiile disponibile la momentul relatării nu stabileau amploarea eventualelor pagube produse la Ras Tanura și nici dacă activitatea rafinăriei fusese întreruptă în urma atacului.

Atacurile asupra Arabiei Saudite s-au intensificat

Revendicarea privind rafinăria face parte dintr-o serie de acțiuni militare atribuite grupării houthi în ultimele săptămâni. Potrivit Reuters, teroriștii au anunțat și atacuri asupra unor aeronave militare saudite de transport, asupra unei baze aeriene și asupra unor obiective din Arabia Saudită.

Aceste afirmații nu au fost confirmate imediat de autoritățile saudite. În schimb, coaliția condusă de Arabia Saudită, care sprijină guvernul yemenit recunoscut internațional, a anunțat că a interceptat și distrus două rachete balistice lansate spre capitala Riad.

Autoritățile saudite au emis temporar și o alertă de raid aerian în capitală. Potrivit informațiilor publicate ulterior de Reuters, fragmente rezultate din interceptarea rachetelor au provocat pagube materiale unei clădiri, unui șantier și unui vehicul. Nu au fost raportate victime în legătură cu acest incident.

Conflictul amenință infrastructura energetică și transportul maritim

Escaladarea confruntărilor dintre teroriștii houthi și Arabia Saudită amplifică riscurile pentru infrastructura energetică regională. Cele două porturi majore, Ras Tanura și Yanbu, sunt esențiale pentru exporturile saudite, iar amenințările asupra instalațiilor petroliere pot afecta încrederea piețelor și operațiunile de transport.

Un alt punct strategic este Strâmtoarea Bab el-Mandeb, care leagă Marea Roșie de Golful Aden și reprezintă o rută importantă pentru transportul maritim internațional. Reuters a relatat că forțele guvernamentale yemenite sprijinite de Arabia Saudită au recâștigat în cursul lunii octombrie unele zone de coastă ocupate anterior de houthi, reducând controlul grupării asupra unor porțiuni ale acestei rute.

În paralel, Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul au purtat discuții cu oficiali iranieni la Teheran, în încercarea de a reduce tensiunile regionale. Demersurile diplomatice se desfășoară în timp ce confruntările militare continuă să pună presiune asupra securității din Orientul Mijlociu.

Ce se știe despre impactul atacului

La momentul publicării informațiilor Reuters, nu exista o confirmare oficială saudită că racheta houthi lovise direct rafinăria Ras Tanura. Relatarea privind incendiul din apropierea terminalului provenea dintr-o sursă citată de Bloomberg, iar amploarea pagubelor nu era clară.

Prin urmare, efectele asupra producției de petrol, asupra exporturilor și asupra funcționării complexului nu puteau fi stabilite cu certitudine. Evoluția situației depinde de confirmările oficiale și de informațiile ulterioare privind eventualele pagube și măsurile luate pentru protejarea instalației.

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