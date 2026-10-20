Regatul Unit a luat decizia de a mobiliza avioane de luptă pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter defensiv, destinate sprijinirii Arabiei Saudite în protejarea teritoriului său național împotriva ofensivei desfășurate de rebelii Houthi. Anunțul oficial a fost făcut marți de reprezentanții Ministerului britanic al Apărării, conform agenției AFP.

Obiectivul principal al acestor operațiuni constă în sprijinirea eforturilor de protecție a centrelor urbane saudite și a infrastructurii naționale critice în fața amenințărilor aeriene. În acest scop vor fi mobilizate aparate de vânătoare Typhoon din dotarea Royal Air Force. Autoritățile de la Londra au subliniat clar în comunicatul oficial că aceste aeronave nu au mandat de a executa atacuri cu caracter ofensiv împotriva pozițiilor deținute de gruparea Houthi.

Pe lângă aparatele de vânătoare, Londra va pune la dispoziția guvernului de la Riad și o aeronavă A400M aparținând Forțelor Aeriene Regale. Rolul acesteia va fi de a asigura și facilita transportul echipamentelor de apărare pe teritoriul saudit. Totodată, un grup de consilieri militari britanici va fi detașat direct la nivelul Statului Major saudit.

Poziția oficială a guvernanților britanici a fost exprimată vehement de către conducerea resortului de apărare, fiind aduse acuzații grave privind acțiunile grupării rebelilor.

„Atacurile neîncetate ale Houthi împotriva aliatului nostru, Arabia Saudită, sunt absolut josnice. Faptul că vizează în special aeroportul din Riad demonstrează până la ce extreme sunt dispuşi să recurgă Houthi pentru a agrava situaţia din regiune”, a declarat ministrul apărării, Wes Streeting, citat în comunicat.

Până la această nouă decizie, sprijinul oferit de Marea Britanie pentru Riad consta în principal în asistență logistică. Aceasta includea tehnică de apărare antiaeriană pentru contracararea atacurilor cu rachete și drone, dar și avioane destinate realimentării în aer a aeronavelor saudite angrenate în misiuni defensive.

Regatul Arabiei Saudite se confruntă cu atacuri derulate aproape zilnic de către gruparea Houthi, susținută de Iran, țintele principale fiind aeroporturile, facilitățile energetice și obiectivele militare. Tensiunile au atins un punct critic în ultimele zile, după ce un atac lansat pe 10 octombrie asupra aeroportului din Riad s-a soldat cu 13 morți și sute de răniți, provocând închiderea aeroportului și înregistrând cel mai grav bilanț din ultimul deceniu pe teritoriul saudit.