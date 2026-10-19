Căpitanul Smit Machchhar, pilot al companiei Flydubai, a povestit cum a încercat să se apere de loviturile cu toporul aplicate de copilot în timpul unui zbor de la Dubai la Tel Aviv, incident în urma căruia aeronava a pierdut aproximativ 4.900 de metri altitudine în doar 30 de secunde, potrivit agenției Reuters. Atacul a avut loc luna trecută, în spațiul aerian al Arabiei Saudite, iar avionul a fost adus la sol în siguranță de alți doi piloți aflați la bord.

Într-un interviu acordat publicației The National, Machchhar a relatat, de pe patul de spital din Abu Dhabi, că a încercat să blocheze loviturile îndreptate spre cap și să ceară ajutorul colegilor. Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a declarat că suspectul, un cetățean omanez, ar fi urmărit să prăbușească avionul pe aeroportul Ben Gurion din Israel.

Potrivit relatării căpitanului, prima lovitură l-a făcut să creadă inițial că s-a produs o problemă gravă la structura aeronavei. Și-a dat seama rapid că era atacat, iar situația se schimbase radical.

„Următorul meu gând a fost că trebuie să primesc ajutor aici”, a povestit Machchhar, conform interviului publicat de The National și relatat de Reuters.

Pilotul a spus că prima sa reacție a fost să își elibereze centurile de siguranță și să încerce să se protejeze de loviturile repetate. Acestea erau îndreptate spre cap, iar brațul stâng i-a fost rănit în timp ce încerca să se apere.

„Am încercat să blochez loviturile cât de mult am putut”, a explicat căpitanul.

În același timp, Machchhar a încercat să ajungă la butonul sau mecanismul de deschidere a ușii cabinei și a strigat după ajutor, chemându-și colegii și pe agresor. El a declarat că, în acel moment, și-a pierdut cunoștința.

Incidentul s-a produs la bordul zborului FZ1073, care efectua ruta Dubai–Tel Aviv. Aeronava se afla în spațiul aerian al Arabiei Saudite când copilotul l-ar fi atacat pe căpitan cu un topor de avarie, echipament păstrat în mod obișnuit în cabina de pilotaj pentru situații de urgență.

În timpul confruntării, avionul a coborât aproximativ 16.000 de picioare, echivalentul a circa 4.900 de metri, în numai 30 de secunde. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, atacatorul a fost în cele din urmă imobilizat, iar doi alți piloți aflați la bord au reușit să aterizeze aeronava în siguranță în Arabia Saudită.

După aterizare, suspectul a fost transferat în Emiratele Arabe Unite, țara în care își are sediul compania flydubai.

Scăderea rapidă a altitudinii a fost unul dintre cele mai periculoase momente ale incidentului. Machchhar a declarat că a fost înspăimântat în special de momentul în care a simțit că botul aeronavei se îndreaptă abrupt spre sol.

„Nu eram foarte sigur că voi ieși viu din această situație. Am renunțat? Nu”, a spus pilotul, potrivit relatării publicate de Reuters.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite investighează cazul ca pe o presupusă tentativă de atac sinucigaș care ar fi implicat prăbușirea intenționată a aeronavei. Potrivit procurorilor, planul suspectului ar fi fost inspirat de atentatele din 11 septembrie 2001 din Statele Unite.

Ancheta penală a fost lansată la 1 octombrie 2026, conform informațiilor prezentate de Reuters. Acuzațiile și motivele atribuite suspectului trebuie raportate ca susțineri ale procurorilor, până la stabilirea lor prin procedurile judiciare.

Cazul ridică întrebări importante privind securitatea în cabina de pilotaj și procedurile aplicabile atunci când un membru al echipajului devine o amenințare pentru ceilalți oameni aflați la bord. În același timp, intervenția celorlalți piloți a fost esențială pentru aducerea aeronavei la sol în condiții de siguranță.

Machchhar, cetățean indian și pilot al companiei flydubai, a fost fotografiat în timpul recuperării, cu bandaje la nivelul capului și al brațului stâng. Pe 3 octombrie, prințul moștenitor al Dubaiului, Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, s-a întâlnit cu pilotul, potrivit unei imagini distribuite de autoritățile din Dubai și preluate de Reuters.

Mărturia căpitanului oferă detalii despre momentele în care atacul s-a desfășurat în cabina de pilotaj, în timp ce avionul se afla în zbor. Ancheta autorităților din Emiratele Arabe Unite urmează să clarifice responsabilitățile penale și toate circumstanțele incidentului.