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Copilotul avionului Flydubai ar fi plănuit un atac la aeroportul Ben Gurion

Copilotul avionului Flydubai ar fi plănuit un atac la aeroportul Ben GurionFlyDubai. Sursa foto: Facebook
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Noi detalii despre tentativa de deturnare a avionului Flydubai care zbura de la Dubai spre Tel Aviv pe 30 septembrie au fost prezentate vineri de procurorul general al Emiratelor Arabe Unite. Potrivit anchetatorilor, copilotul omanez ar fi intenționat să preia controlul aeronavei și să o prăbușească într-un terminal al aeroportului Ben Gurion, într-un atac sinucigaș. Planul a fost dejucat de ceilalți piloți și de persoanele care au intervenit la bord, potrivit informațiilor făcute publice despre incident.

Hamad Saif al Shamsi a prezentat concluziile anchetei penale deschise la 1 octombrie, într-o declarație transmisă de agenția de presă de stat WAM și citată de Reuters. Procurorul general nu a indicat că Flydubai ar fi comis nereguli în legătură cu incidentul, potrivit Reuters.

Anchetatorii leagă planul de atacurile din 11 septembrie

Potrivit procurorilor din Emiratele Arabe Unite, planul atribuit copilotului ar fi fost inspirat de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, comise în Statele Unite. Aceasta este prima confirmare publică a legăturii identificate de anchetatori între presupusa tentativă de atac și evenimentele din 2001.

Investigația a mai arătat că suspectul efectuase anterior două zboruri spre Tel Aviv pentru a se familiariza cu ruta și cu aeroportul Ben Gurion, a relatat agenția WAM.

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Avionul a coborât 4.900 de metri în 30 de secunde

În timpul incidentului de pe cursa FZ1073, aeronava a coborât brusc cu aproximativ 16.000 de picioare, echivalentul a circa 4.900 de metri, în numai 30 de secunde.

Copilotul l-ar fi atacat pe comandant cu un topor de urgență în timp ce avionul se afla în spațiul aerian al Arabiei Saudite. Instrumentul este păstrat, de regulă, în cabina piloților pentru situații de urgență.

Arabia Saudită a deschis o anchetă separată privind incidentul, au declarat sursele citate de Reuters.

Copilotul lucrase pentru Oman Air și Royal Air Maroc

Procurorul general a precizat că suspectul lucrase anterior pentru mai multe companii aeriene din diferite țări, printre care Oman Air și Royal Air Maroc, înainte de a se angaja la flydubai, în ianuarie 2026.

Ancheta din Emiratele Arabe Unite urmărește să stabilească toate împrejurările incidentului și să clarifice planul atribuit copilotului. În paralel, autoritățile saudite investighează separat evenimentele petrecute în spațiul aerian al Arabiei Saudite.

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