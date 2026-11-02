Un avion privat de tip Learjet 60 s-a prăbușit duminică în Florida, în apropiere de reședința Mar-a-Lago, provocând moartea celor nouă persoane aflate la bord. Circumstanțele accidentului ridică numeroase semne de întrebare, după ce imaginile surprinse înainte de impact arată aeronava coborând aproape vertical și lovind cu putere solul. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile americane, avionul plecase din Austin, statul Texas, și avea ca destinație Bahamas. Identitatea celor nouă persoane aflate la bord nu a fost făcută publică până în acest moment.

Accidentul s-a produs în apropierea localității Cresthaven, la aproximativ 14 kilometri de Mar-a-Lago, proprietatea președintelui Donald Trump din Palm Beach County.

Prăbușirea a avut loc în jurul orei locale 12:50, respectiv 19:50, ora României.

Datele de zbor și înregistrările radar indică faptul că aeronava a pierdut rapid altitudine înainte de impact. Pe imaginile radar se observă inclusiv o schimbare bruscă a direcției de deplasare, urmată de o coborâre accelerată.

Înregistrările comunicațiilor dintre pilot și controlorii de trafic aerian surprind ultimele momente înainte de accident. Potrivit CBS News, pilotul a anunțat că avionul cobora cu 10.000 de picioare pe minut.

Ulterior, acesta a declarat o situație de urgență și a transmis: „Suntem într-o condiție de depășire a vitezei, coborâm cu 20.000 de picioare pe minut”.

Într-un alt moment al comunicării, pilotul a spus: „Ne vom prăbuși… Nu mai avem timp”.

Înregistrarea audio a atras atenția și prin tonul aparent calm al pilotului, în ciuda gravității situației anunțate.

Imagini neverificate, distribuite pe rețelele de socializare, par să surprindă momentul impactului. În înregistrarea realizată de o cameră de bord se observă mai multe vehicule care circulă pe o stradă, înainte ca avionul să apară în cadru și să se prăbușească aproape vertical, provocând o explozie puternică.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a vorbit despre imaginile accidentului în timpul unei conferințe de presă.

„Când vezi videoclipul ăla, e un lucru șocant”, a declarat acesta.

„E ca o rachetă care cade și o explozie masivă, resturi care se împrăștie peste tot”, a mai spus el.

În urma impactului, pe Military Trail, un drum cu șase benzi din comitatul Palm Beach, s-a format un crater. Zona a fost acoperită de resturi ale aeronavei, bucăți de beton și focare de incendiu.

Pompierii au declarat un incident cu victime în masă, iar autoritățile locale au anunțat evacuarea a aproximativ 600 de persoane dintr-o comunitate de rulote aflată în apropiere.

Prăbușirea a afectat și infrastructura locală, inclusiv conductele de apă. Potrivit oficialilor, drumul ar putea rămâne închis cel puțin 30 de zile.

La momentul accidentului, în zonă erau semnalate furtuni, iar precipitațiile erau abundente. Imaginile radar distribuite ulterior arată că aeronava s-ar fi apropiat de o furtună în dezvoltare, însă cauza exactă a accidentului urmează să fie stabilită de anchetatori.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a descris evenimentul drept o „tragedie oribilă” și a anunțat că Administrația Federală a Aviației (FAA) trimite o echipă la locul prăbușirii pentru a sprijini investigația coordonată de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB).

„Vă rog să vă alăturați mie în rugăciune pentru familiile și cei dragi ai celor pe care i-am pierdut”, a transmis Sean Duffy.

Până în prezent, autoritățile nu au făcut publică identitatea celor nouă persoane aflate la bordul aeronavei.

Donald Trump se aflase duminică dimineață la Mar-a-Lago și plecase cu Air Force One de pe un aeroport din apropiere cu aproximativ o oră înainte de producerea accidentului.