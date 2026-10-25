Unele aeroporturi din lume sunt renumite nu doar pentru peisajele spectaculoase, ci și pentru dificultatea manevrelor de aterizare și decolare. Pistele construite pe versanți abrupți, în apropierea oceanului sau printre munți înalți le impun piloților o pregătire specială și o atenție deosebită. În anumite locuri, vântul puternic, vizibilitatea redusă și spațiul limitat lasă o marjă mică de eroare, potrivit Express.

De la insula Madeira, unde pista se află în apropierea falezelor, până la aeroporturile din Bhutan și Nepal, aceste destinații reprezintă adevărate provocări pentru echipajele de zbor. Unele au devenit atracții turistice tocmai datorită aterizărilor spectaculoase, însă condițiile dificile impun reguli stricte de operare.

Aeroportul Internațional Cristiano Ronaldo din Madeira, Portugalia, este cunoscut pentru dificultatea aterizărilor, cauzată de relieful insulei și de apropierea oceanului. Amplasarea pistei, în apropierea falezelor și a zonelor montane, favorizează apariția unor curenți de aer și a unor variații bruște ale vântului.

Piloții care operează zboruri către Funchal trebuie să urmeze o pregătire specială și să obțină calificările necesare pentru a face față condițiilor specifice aeroportului.

Istoria acestei infrastructuri include și un accident aviatic grav, produs în 1977, când un avion Boeing 727 a depășit capătul pistei și s-a prăbușit pe plajă. Accidentul s-a soldat cu 131 de victime.

Ulterior, autoritățile portugheze au extins pista pentru a îmbunătăți condițiile de operare. În prezent, aceasta are aproximativ 2.780 de metri, iar o porțiune este susținută de piloni masivi din beton, construiți deasupra țărmului.

Chiar și după modernizare, condițiile meteorologice și particularitățile reliefului continuă să solicite experiența și atenția piloților.

Aeroportul Internațional Princess Juliana, situat pe insula Saint-Martin din Caraibe, este celebru pentru avioanele care trec la o altitudine foarte mică deasupra plajei Maho, aflată în apropierea pistei.

Aeronavele care se apropie pentru aterizare survolează zona frecventată de turiști înainte de a ajunge pe pistă. Imaginile cu avioane de mari dimensiuni care trec deasupra plajei au transformat locul într-o atracție cunoscută la nivel internațional.

Spectacolul aerian vine însă și cu riscuri. Jetul de aer produs de motoarele aeronavelor aflate la decolare poate provoca accidente și răni persoanele care se apropie prea mult de gardul aeroportului.

Pentru a limita expunerea turiștilor la aceste pericole, autoritățile au instalat panouri de avertizare și au luat măsuri pentru a descuraja apropierea de zona în care suflul motoarelor este puternic.

Aeroportul Paro din Bhutan se numără printre cele mai dificile destinații aeriene din lume, fiind amplasat într-o vale înconjurată de munți înalți. Situat la peste 2.200 de metri altitudine, aeroportul are o pistă de aproximativ 2.265 de metri, iar relieful din jur limitează opțiunile disponibile pentru apropierea aeronavelor.

Piloții trebuie să urmeze o traiectorie complexă printre versanți și să adapteze manevrele la condițiile de zbor. Configurația terenului limitează utilizarea anumitor sisteme de ghidaj, astfel că experiența și pregătirea echipajelor au un rol esențial.

Aterizările sunt permise numai pe timp de zi și în condiții corespunzătoare de vizibilitate. Piloții trebuie să respecte proceduri stricte, iar operarea zborurilor este rezervată celor care dețin calificările necesare pentru acest aeroport.

Aeroportul Tenzing-Hillary din Lukla, Nepal, este unul dintre principalele puncte de acces pentru turiștii și alpiniștii care se îndreaptă spre regiunea Everestului. Amplasarea sa în zona montană și dimensiunile reduse ale pistei îl transformă într-o destinație dificilă pentru piloți.

Pista are aproximativ 527 de metri lungime și o înclinație de aproape 12%. Panta este concepută pentru a ajuta aeronavele ușoare să încetinească la aterizare și să accelereze la decolare.

La unul dintre capetele pistei se află un munte, iar celălalt este mărginit de o prăpastie. Din cauza spațiului limitat, posibilitățile de corectare a unei manevre greșite sunt reduse.

Condițiile meteorologice se pot schimba rapid, iar norii joși, vântul și vizibilitatea redusă pot îngreuna operațiunile. Din acest motiv, zborurile depind în mare măsură de vreme, iar piloții au nevoie de experiență și pregătire specială pentru a opera în siguranță.