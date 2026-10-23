Activitatea aeroporturilor din Moscova a fost întreruptă temporar vineri, în urma unei alerte aeriene declanșate după semnalarea unor drone care se îndreptau spre capitala Rusiei. Pasagerii de pe Aeroportul Șeremetievo au fost direcționați către adăposturi, iar fragmente ale unui aparat de zbor au fost semnalate în zona pistei. Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a anunțat interceptarea mai multor drone de către apărarea antiaeriană.

Restricțiile au vizat atât aterizările, cât și decolările, în timp ce pasagerii aflați pe Aeroportul Internațional Șeremetievo au fost îndrumați către zone de protecție. Potrivit relatărilor din presa rusă, apărarea antiaeriană ar fi interceptat aparatele de zbor care încercau să ajungă în apropierea Moscovei.

Restricțiile au fost aplicate pe cele patru aeroporturi care deservesc capitala Rusiei: Șeremetievo, Vnukovo, Domodedovo și Jukovski.

Autoritățile aviatice ruse au decis oprirea temporară a operațiunilor aeriene din motive de siguranță, în contextul amenințării reprezentate de drone. Pe Aeroportul Șeremetievo a fost emisă o alertă aeriană, iar călătorii au primit instrucțiuni să se deplaseze către spațiile de adăpostire.

Întreruperea operațiunilor a afectat atât aeronavele care urmau să aterizeze, cât și cursele programate pentru decolare.

Potrivit presei ucrainene, unul dintre primele anunțuri privind atacul a fost făcut în jurul orei 13:38 de primarul Moscovei, Serghei Sobianin. Edilul a transmis că forțele de apărare antiaeriană au distrus patru drone care se deplasau în direcția orașului.

„Patru vehicule aeriene fără pilot care se îndreptau spre Moscova au fost distruse de forțele de apărare antiaeriană ale Ministerului Apărării. Specialiștii serviciilor de intervenție lucrează la locul unde au căzut fragmentele.”, a transmis Sergey Sobyanin.

La aproximativ 30 de minute după primul mesaj, primarul capitalei ruse a anunțat interceptarea altor două drone. Numărul de șase aparate reflectă aceste două comunicări inițiale, nu bilanțul final al atacului. Ulterior, autoritățile ruse au raportat interceptarea unui număr mai mare de drone.

În urma interceptărilor raportate de autoritățile ruse, echipele de intervenție au fost trimise în zonele unde ar fi căzut resturi ale aparatelor de zbor. Presa a relatat că fragmente provenite de la o dronă au fost observate inclusiv pe pista Aeroportului Internațional Șeremetievo „Aleksandr Pușkin”, cel mai mare aeroport din Rusia.

Autoritățile au desfășurat operațiuni pentru identificarea și colectarea resturilor rezultate în urma atacului.

Pe durata alertei aeriene, cele patru aeroporturi din zona Moscovei au rămas sub restricții temporare privind sosirile și plecările, pentru protejarea pasagerilor și a operațiunilor aeriene.