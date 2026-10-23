O adolescentă de 17 ani a fost arestată în Ucraina, fiind suspectată că a trimis soldaților ucraineni substanțe cu doze potențial letale de metadonă, la instrucțiunile serviciului de informații rus FSB. Potrivit Poliției Naționale ucrainene, doi militari au murit în urma presupusei otrăviri, iar alți patru au fost salvați.

Ancheta vizează o operațiune în care tânăra ar fi contactat militari prin intermediul aplicației Telegram, după care le-ar fi trimis prin poștă substanțe prezentate drept droguri.

Cazul a fost semnalat de autoritățile ucrainene și relatat de agenția France-Presse (AFP), pe fondul avertismentelor privind recrutarea unor persoane pentru operațiuni clandestine în timpul războiului.

Conform informațiilor publicate de Poliția Națională ucraineană, adolescenta ar fi acționat la indicațiile unei persoane care ar fi coordonat operațiunea în numele serviciului rus FSB. Ea ar fi împachetat substanțele și le-ar fi expediat prin poștă, folosind date false despre expeditor.

Pentru implicarea sa, tinerei i s-ar fi promis o recompensă de cel puțin 5.000 de hrivne, echivalentul a aproximativ 100 de euro, potrivit comunicatului poliției.

Militarii vizați ar fi fost contactați prin Telegram și încurajați ulterior să consume substanțele în fața unei camere de filmat. Ancheta trebuie să stabilească împrejurările exacte în care au fost trimise coletele, identitatea persoanelor implicate în coordonarea presupusei operațiuni și responsabilitățile fiecăruia.

Potrivit poliției, doi militari ucraineni au murit în regiunea Jîtomîr, situată la vest de Kiev, după ce ar fi consumat substanțele primite. Autoritățile afirmă că au reușit să împiedice moartea altor patru soldați vizați.

Poliția a avertizat populația, în special persoanele aflate în serviciul militar, să nu accepte medicamente, droguri, alimente sau băuturi de proveniență îndoielnică de la persoane pe care nu le cunosc suficient de bine.

Recomandarea vine în contextul în care contactarea unor persoane prin intermediul platformelor de mesagerie și trimiterea de colete pot fi folosite pentru a ascunde identitatea celor care organizează astfel de acțiuni.

Adolescenta a fost arestată în regiunea Jîtomîr. Potrivit informațiilor furnizate de poliția ucraineană, ea riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare pentru presupusa complicitate la omor cu premeditare, în cadrul unui grup organizat, și pentru trafic de substanțe ilicite.

Acuzațiile fac parte dintr-o anchetă penală, iar vinovăția persoanei suspectate trebuie stabilită prin procedurile judiciare. Informațiile publicate până în prezent nu oferă detalii complete despre identitatea presupusului coordonator rus sau despre toate împrejurările în care au fost contactați militarii.

De la lansarea invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022, autoritățile ucrainene au anunțat în repetate rânduri anchete și arestări în dosare care vizează presupusa colaborare cu Rusia. Aceste cazuri includ suspiciuni privind transmiterea de informații, recrutarea unor persoane și sprijinirea unor operațiuni împotriva intereselor Ucrainei.

În 2023, autoritățile de la Kiev au acuzat Rusia că ar fi otrăvit-o pe soția lui Kirilo Budanov, care conducea la acel moment serviciul de informații al armatei ucrainene. Cazul actual este însă distinct și privește presupusa folosire a unor substanțe cu metadonă împotriva militarilor ucraineni.

Ancheta privind moartea celor doi militari continuă, iar autoritățile ucrainene încearcă să stabilească întreaga rețea de persoane implicate și circumstanțele în care ar fi fost organizată operațiunea.