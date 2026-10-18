Pasagerii companiilor aeriene din Uniunea Europeană vor beneficia de proceduri mai simple pentru recuperarea banilor în cazul zborurilor anulate sau întârziate, dar și de protecție suplimentară atunci când li se refuză îmbarcarea. Regulamentul european adoptat în 2026 prevede despăgubiri de până la 600 de euro, reguli mai clare pentru bagaje și locuri alăturate gratuite pentru copiii sub 14 ani și însoțitorii lor. Noile prevederi se vor aplica din 23 octombrie 2027.

Regulamentul european stabilește două date importante. Actul normativ intră în vigoare la 22 octombrie 2026, la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noile prevederi vor începe însă să fie aplicate din 23 octombrie 2027.

Până la această dată, călătorii beneficiază în continuare de drepturile prevăzute de legislația europeană existentă.

Printre modificările care vor deveni aplicabile se află simplificarea procedurilor de rambursare, protejarea pasagerilor cărora li se refuză îmbarcarea și introducerea unor cerințe suplimentare privind transparența prețurilor.

Compensațiile financiare vor fi menținute între 250 și 600 de euro, în funcție de distanța zborului și de situația în care a avut loc întârzierea sau anularea. Pasagerii vor putea solicita despăgubiri în cazul întârzierilor de peste trei ore, al anulărilor în condițiile stabilite de regulament și atunci când li se refuză îmbarcarea fără un motiv justificat.

Valoarea compensației va depinde de distanța călătoriei.

Companiile aeriene vor avea 30 de zile pentru a soluționa cererile de despăgubire. În acest interval, operatorul va trebui fie să achite suma datorată, fie să explice motivele pentru care refuză plata. În cazul anulării unui zbor, pasagerii care aleg recuperarea contravalorii biletului în locul unei alte variante de transport vor beneficia de o procedură automată de rambursare.

Termenul prevăzut este de maximum șapte zile calendaristice, cu posibilitatea unor excepții în situațiile stabilite de regulament.

Reglementările europene consolidează și drepturile persoanelor care nu pot urca în avion deoarece operatorul a vândut mai multe bilete decât numărul locurilor disponibile.

În aceste situații, compania trebuie să respecte obligațiile privind asistența, despăgubirea și oferirea unei alternative de transport. Dacă operatorul nu propune o variantă de redirecționare în cel mult trei ore, pasagerul va putea să își organizeze singur călătoria.

Cheltuielile necesare și justificate vor trebui rambursate de companie, în limita a 400% din prețul inițial al biletului.

Termenul stabilit pentru recuperarea acestor sume este de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării, în condițiile regulamentului.

Noile prevederi urmăresc să ofere pasagerilor mai multă claritate în privința costurilor asociate călătoriilor cu avionul. Companiile aeriene vor trebui să prezinte transparent tarifele și condițiile aplicabile bagajelor.

Fiecare pasager va putea transporta gratuit în cabină un obiect personal, precum o geantă sau un rucsac mic, care să respecte limitele prevăzute de regulament și să poată fi așezat sub scaunul din față. Pentru celelalte bagaje de cabină, operatorii vor aplica limitele de dimensiune și greutate stabilite în conformitate cu noile prevederi.

O altă schimbare privește familiile care călătoresc împreună. Copiii cu vârsta sub 14 ani vor trebui să primească un loc alăturat persoanei care îi însoțește, fără perceperea unei taxe suplimentare pentru această alocare.

Măsura urmărește să evite situațiile în care părinții sunt obligați să plătească în plus pentru a sta lângă copii.

Regulamentul introduce și o interdicție privind refuzul îmbarcării la zborul de retur exclusiv pentru că pasagerul nu a utilizat biletul de dus. Astfel, neefectuarea călătoriei inițiale nu va putea constitui, singură, un motiv pentru a împiedica utilizarea biletului de întoarcere.

Modificarea face parte din măsurile adoptate la nivel european pentru consolidarea drepturilor călătorilor.

Noile reguli referitoare la rambursări, despăgubiri, bagaje și condițiile de îmbarcare vor deveni aplicabile începând cu 23 octombrie 2027, potrivit regulamentului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.