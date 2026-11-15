Trupele yemenite loiale guvernului recunoscut internațional și sprijinit de Arabia Saudită au anunțat duminică retragerea dintr-o poziție strategică ce domină strâmtoarea Bab el-Mandeb. Această decizie lasă controlul zonei în mâinile rebelilor Houthi, susținuți de Iran, potrivit informațiilor transmise de agenția Reuters.

Abandonarea pozițiilor guvernamentale din regiunea Bab el-Mandeb oferă miliției Houthi o pârghie de putere considerabilă asupra acestui punct vital de tranzit naval. Situația generează o presiune uriașă asupra lanțurilor globale de aprovizionare, mai ales în contextul în care Iranul continuă să blocheze traficul prin Strâmtoarea Ormuz, aflată în partea opusă a Peninsulei Arabice. Acest dublu blocaj riscă să izoleze și mai mult statele producătoare de petrol din Golf de principalele lor coridoare de export.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb reprezintă una dintre cele mai circulate și esențiale artere comerciale maritime ale lumii, asigurând legătura principală pentru transportul de mărfuri dinspre Asia către Europa, prin intermediul Canalului Suez din Egipt.

Reprezentanții forțelor din sudul Yemenului au precizat că trupele lor se repliază spre Aden, orașul care găzduiește sediul executivului. Mișcarea vine pe fondul ofensivei tot mai agresive a rebelilor Houthi — care dețin deja controlul asupra nordului țării, inclusiv asupra capitalei Sanaa și a celor mai populate regiuni — asupra ultimelor bastioane sudice rămase sub autoritate guvernamentală.

„Forţele Armate din Sud anunţă punerea în aplicare a unei operaţiuni de redislocare a forţelor sale de la Aeroportul Dhubab şi din zona Bab el-Mandeb, la vest de provincia Taiz”, au transmis forțele sudice printr-un comunicat oficial.

„Această măsură este luată având în vedere prioritatea de a asigura securitatea capitalei, Aden, şi a provinciilor învecinate, precum şi de a consolida liniile frontului şi de a face faţă ameninţărilor existente”, se mai arată în documentul citat.

Anterior acestei retrageri, armata guvernamentală demarase în luna octombrie o operațiune militară menită să recupereze zonele strategice de litoral de la gruparea Houthi. Miliția înaintase rapid spre sud încă din septembrie, cu obiectivul de a controla întreaga coastă yemenită la Marea Roșie, o manevră fulgerătoare care îi adusese pe luptători în imediata vecinătate a strâmtorii Bab el-Mandeb.

Această reaprindere a ostilităților a anulat practic armistițiul mediat de ONU în 2022 și a transformat Yemenul într-un nou focar de instabilitate în cadrul conflictului extins dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte. În paralel, rebelii Houthi își continuă atacurile directe asupra Arabiei Saudite, un partener strategic al Washingtonului și cel mai mare exportator de țiței la nivel mondial.

Deși regatul saudit a traversat o perioadă relativ calmă în primele luni ale războiului cu Iranul — conflict ajuns deja în a noua lună — loviturile recente ale grupării Houthi au dat peste cap traficul aerian și livrările de petrol. Țintele vizate au inclus porturi, aeroporturi și obiective ale gigantului petrolier de stat Saudi Aramco, printre care și terminalul Yanbu de la Marea Roșie, esențial pentru exporturile de țiței ale regatului.

Drept represalii, aviația saudită a bombardat poziții ale rebelilor Houthi pe teritoriul Yemenului, stat măcinat de un război civil declanșat în 2014, odată cu alungarea guvernului spre sud. Sărăcită de ani de conflict, țara traversează acum una dintre cele mai dramatice crize umanitare de pe glob.

Situația din teren devine critică în special în partea de vest a orașului Taiz, unde confruntările armate se amplifică, iar condițiile de trai se degradează accelerat. Localitatea, în care s-au refugiat aproape jumătate dintre cei 300.000 de civili strămutați în întreaga țară din cauza recentelor lupte, se află sub asediu. Convoaiele cu ajutoare umanitare nu pot pătrunde în oraș, iar populația civilă este blocată în zona de conflict.