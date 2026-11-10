Numărul muncitorilor care au murit în urma exploziei produse la fabrica de oțel HABAŞ Demir Çelik, din apropierea orașului Izmir, Turcia, a ajuns la 17, potrivit informațiilor publicate marți, 10 noiembrie, de presa turcă, potrivit Associated Press.

Cu o zi înainte, autoritățile anunțaseră șase decese. Alte 12 persoane au fost rănite, iar șase suspecți au fost reținuți în cadrul anchetei privind accidentul industrial.

Explozia s-a produs luni, 9 noiembrie, în districtul Aliağa, în timpul unor lucrări de întreținere la unul dintre cuptoarele fabricii. Ancheta urmărește să stabilească de ce s-a prăbușit macaraua implicată în accident și dacă au fost respectate toate normele de securitate în muncă.

Primele informații transmise de guvernoratul provinciei Izmir indicau trei persoane decedate și 14 răniți. Ulterior, autoritățile au anunțat că alte persoane și-au pierdut viața, inclusiv muncitori recuperați din zona afectată și un angajat transportat în stare gravă la spital.

La finalul zilei de luni, numărul deceselor ajunsese la șase, potrivit unei noi comunicări a guvernoratului. Operațiunile de căutare și salvare au continuat, iar informațiile au fost actualizate pe măsură ce echipele au verificat zona afectată.

Președintele Recep Tayyip Erdoğan a anunțat ulterior că 16 persoane au murit și alte 13 au fost rănite. Ministrul Sănătății, Kemal Memişoğlu, a confirmat apoi decesul unui alt muncitor, ridicând numărul total al victimelor la 17.

Presa turcă a relatat că 12 persoane au rămas rănite în urma accidentului.

Potrivit guvernatorului provinciei Izmir, Süleyman Elban, explozia a fost provocată de prăbușirea unei macarale de tavan care transporta un cazan de schimb.

În timpul operațiunii, macaraua s-a desprins, iar materialele transportate au căzut în zona unui cuptor cu arc electric. Incidentul a afectat instalațiile din apropiere și a provocat o explozie, urmată de un incendiu.

Accidentul s-a produs în jurul orei 11:46, în timpul unor lucrări de întreținere programate. Producția fusese oprită pentru intervențiile tehnice, însă în zona respectivă se aflau muncitori implicați în operațiune.

Pompierii, echipele medicale și salvatorii au intervenit la fața locului. Incendiul a fost stins, iar autoritățile au continuat verificările în zona afectată.

Procuratura din Menemen a deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului și identificarea eventualelor responsabilități.

Ministrul Justiției, Akın Gürlek, a anunțat desemnarea a patru procurori pentru investigarea cazului. La cercetări participă și specialiști care trebuie să analizeze instalațiile și modul în care s-au desfășurat lucrările de întreținere.

İzmir Aliağa'da bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şu ana kadar 10 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 13 işçi yaralandı, 10-15 civarında işçi de (tam olarak kaç işçi olduğu bilinmiyor) enkaz altında.. https://t.co/AzCQilj2TJ — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) November 9, 2026

Potrivit agenției de presă ANKA, preluată de publicația Habererk, șase persoane au fost reținute în cadrul investigației.

Anchetatorii verifică dacă prăbușirea macaralei a fost provocată de o defecțiune tehnică, de nerespectarea procedurilor de lucru sau de alte probleme legate de securitatea instalației.

Președintele Recep Tayyip Erdoğan a transmis că sunt în desfășurare atât investigații judiciare, cât și verificări administrative.

După explozie, angajații fabricii au organizat o manifestație în fața unității industriale. Potrivit publicației turce Bianet, muncitorii au reclamat probleme legate de siguranța la locul de muncă și de programul prelungit.

Au fost formulate acuzații privind presiunile exercitate asupra angajaților și respectarea insuficientă a măsurilor de protecție. Aceste afirmații urmează să fie verificate de autorități și nu reprezintă, în acest moment, concluzii oficiale ale anchetei.

Fabrica din Aliağa aparține grupului HABAŞ, unul dintre marii producători de oțel din Turcia. Unitatea are o capacitate anuală declarată de aproximativ 4,5 milioane de tone.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs explozia. Autoritățile trebuie să clarifice dacă accidentul a fost provocat exclusiv de o defecțiune tehnică sau dacă au existat și încălcări ale normelor de securitate.