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Explozie devastatoare în Turcia. Șase persoane au murit și alte 12 au fost rănite

Explozie devastatoare în Turcia. Șase persoane au murit și alte 12 au fost răniteexplozie fabrică Turcia. Sursa foto: Captură video/x.com
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Din cuprinsul articolului

O explozie produsă luni la o fabrică de oțel din vestul Turciei s-a soldat cu șase morți și 12 răniți. Echipele de salvare continuă operațiunile la locul incidentului, unde alte zece persoane sunt căutate. Accidentul industrial a avut loc la o oțelărie situată în apropierea orașului portuar Izmir, din vestul țării, arată AFP.

Tragedie într-o fabrică din Turcia. O macara ar fi provocat explozia

Deflagrația a provocat și un incendiu, iar autoritățile au mobilizat echipe de intervenție pentru gestionarea situației.

Potrivit sursei, primele date ale anchetei indică faptul că explozia ar fi fost provocată de prăbușirea unei macarale portal într-un cuptor industrial de mari dimensiuni. Instalația este folosită în procesul de turnare a oțelului topit.

Zece persoane sunt căutate de echipele de salvare

Primarul orașului Izmir, Cemil Tugay, a anunțat că operațiunile de intervenție continuă, iar echipele încearcă să îndepărteze structurile prăbușite.

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Acesta a transmis că victimele sunt angajați ai fabricii și a vorbit despre gravitatea incidentului într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Din păcate, am primit informații preliminare care indică un număr mare de morți și răniți printre cei care lucrează la fabrică. Numărul exact va fi cunoscut odată ce molozul va fi curățat ”, a scris primarul.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs explozia. Operațiunile de căutare continuă, în condițiile în care zece persoane nu au fost încă găsite.

O explozie a avut loc în urmă cu două săptămâni în Turcia

În urmă cu două săptămâni, o explozie produsă la o mină de cărbune din nord-vestul Turciei s-a soldat cu moartea a două persoane și rănirea altor cinci. Două dintre persoanele rănite se aflau în stare gravă, iar un al treilea muncitor a rămas blocat în subteran.

Incidentul a avut loc pe 23 octombrie 2026, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru operațiunile de salvare și căutare a persoanei dispărute.

Explozia a provocat panică în zonă, iar autoritățile au demarat verificări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.

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