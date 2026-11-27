Achitarea lunară a cotei de întreținere nu oferă întotdeauna garanția unei protecții totale față de problemele financiare ale imobilului. În blocurile în care o parte dintre locatari acumulează datorii semnificative, proprietarii buni-platnici ajung frecvent în situația de a rămâne fără apă caldă, căldură sau apă rece ori de a vedea pe listele de plată sume suplimentare generate de penalități și litigii.

Mecanismul prin care disciplina financiară individuală este anulată de restanțele colective are la bază modul în care sunt încheiate contractele de furnizare a utilităților și statutul juridic al asociației de proprietari, reglementate de Legea nr. 196/2018 și de legislația serviciilor comunitare de utilități publice.

În majoritatea condominiilor construite înainte de anul 1990, furnizarea apei reci, a apei calde și a energiei termice se realizează printr-un singur branșament și un singur contor general la nivelul scării sau al blocului. În aceste situații, contractul de furnizare este încheiat între operatorul de utilități și asociația de proprietari, nu individual cu fiecare apartament.

Potrivit Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, operatorul are dreptul legal să sisteze furnizarea serviciului în cazul neachitării facturilor emise către titularul de contract, după notificarea prealabilă.

Din punct de vedere tehnic, distribuția pe verticală prin coloane comune împiedică oprirea furnizării exclusiv pentru apartamentele cu datorii. Astfel, atunci când asociația nu mai are lichidități pentru a acoperi factura globală din cauza restanțierilor, furnizorul suspendă serviciul pentru întregul branșament. Proprietarii cu plățile la zi sunt afectați direct, fără ca operatorul să poată fi obligat să mențină furnizarea doar pentru o parte dintre locatari, întrucât raportul juridic al furnizorului este exclusiv cu asociația.

Asociația de proprietari este o formă de asociere autonomă și fără scop lucrativ, potrivit articolului 2 din Legea nr. 196/2018. Aceasta nu desfășoară activități economice generatoare de profit și nu dispune de alte resurse financiare în afara sumelor colectate de la proprietari.

Atunci când furnizorii de utilități sau prestatorii de servicii aplică penalități de întârziere pentru facturile neachitate la termen ori deschid acțiuni în instanță pentru recuperarea creanțelor, obligațiile de plată cad în sarcina persoanei juridice, adică a asociației.

Dacă aceste costuri suplimentare nu pot fi acoperite integral din penalitățile percepute restanțierilor sau dacă recuperarea lor în instanță durează ani de zile, adunarea generală poate decide acoperirea temporară a cheltuielilor administrative și judiciare din fondurile comune ale asociației, repartizate proporțional cu cota-parte indiviză de proprietate.

Același mecanism intervine și în cazul popririi conturilor asociației de către un creditor. Odată blocate conturile în care se strâng încasările curente ale tuturor locatarilor, banii virați de proprietarii buni-platnici sunt direcționați automat de bancă către stingerea datoriei executate silit, lăsând asociația fără fonduri pentru cheltuielile lunare curente.

Pentru a preveni exact acest tip de blocaj, articolul 72 din Legea nr. 196/2018 instituie obligativitatea constituirii fondului de rulment. Acesta are rolul de a asigura lichiditățile necesare plății facturilor curente către furnizori în intervalul dintre emiterea facturii și încasarea cotelor de întreținere de la proprietari.

În practică, însă, multe asociații fie nu au constituit un fond de rulment dimensionat la nivelul celei mai mari luni de iarnă, fie l-au epuizat pentru a acoperi datoriile cronice ale unor locatari. Odată consumat acest tampon financiar, orice întârziere la plată din partea câtorva apartamente destabilizează imediat bugetul întregului bloc.

Legislația oferă proprietarilor care își achită obligațiile la termen instrumente concrete pentru a forța recuperarea datoriilor și pentru a evita suportarea consecințelor financiare.

Potrivit articolului 78 din Legea nr. 196/2018, președintele asociației are obligația de a acționa în judecată proprietarii care au restanțe mai mari de 60 de zile de la termenul scadent. Mai mult, conform articolului 80 din aceeași lege, asociația de proprietari are ipotecă legală asupra apartamentelor datornicilor pentru sumele restante, privilegiu imobiliar care se înscrie în cartea funciară și permite inclusiv executarea silită a locuinței.

Dacă președintele și comitetul executiv nu demarează procedurile legale de recuperare a creanțelor și lasă datoriile să se prescrie sau să ducă la debranșarea blocului, aceștia răspund civil și contravențional. Proprietarii pot sesiza compartimentul specializat din cadrul primăriei, care are atribuții de control asupra activității asociațiilor de proprietari și poate aplica amenzi pentru neîndeplinirea atribuțiilor legale.

În cazul energiei electrice, al gazelor naturale și, în anumite condiții tehnice aprobate de adunarea generală și de operator, al alimentării cu apă rece prin contorizare individuală pe casa scării, trecerea la contracte individuale elimină complet riscul debranșării colective pentru datoriile altor locatari.