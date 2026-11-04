Proprietarii de apartamente care întârzie plata întreținerii pot ajunge să achite penalități, însă asociațiile de proprietari nu le pot calcula oricum și nici nu le pot aplica în orice condiții. Legea stabilește un procent maxim pentru fiecare zi de întârziere, un termen de la care pot începe penalizările și o limită a sumei care poate fi adăugată la restanță.

Mai mult, aplicarea penalităților nu este obligatorie pentru toate asociațiile. Decizia de instituire a unui sistem propriu de penalizări aparține adunării generale a proprietarilor, iar administratorul trebuie să respecte regulile stabilite și limitele prevăzute de lege.

Avocatul Gelu Pușcaș, de la Consultanță Asociații de Proprietari, explică ce trebuie să știe proprietarii despre penalitățile la întreținere, când pot fi acestea aplicate și în ce situații pot contesta sumele trecute pe lista de plată.

Potrivit art. 77 din Legea nr. 196/2018, asociația de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalități pentru sumele restante afișate pe lista de plată. Prin urmare, penalizarea nu se aplică automat în toate blocurile.

Decizia privind instituirea sistemului de penalizări este de competența adunării generale, conform art. 53 lit. j) din aceeași lege. Așadar, administratorul nu poate decide singur introducerea penalităților, în afara hotărârilor adoptate de asociație.

„Penalitatea nu se aplică automat! Legea lasă la latitudinea adunării generale decizia de a o institui, printr-o hotărâre adoptată în acest sens”, explică avocatul Gelu Pușcaș.

Legea stabilește o limită de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. Asociația poate stabili un procent mai mic, însă nu îl poate depăși pe cel prevăzut de lege.

Există și o a doua limită importantă: valoarea totală a penalităților nu poate depăși suma restantă asupra căreia au fost calculate.

De exemplu, dacă un proprietar are o restanță de 300 de lei pentru o anumită lună, penalitățile aferente acelei sume nu pot depăși tot 300 de lei, indiferent cât de mult întârzie plata.

„Limita este valoarea debitului la care s-a aplicat. Cu alte cuvinte, penalitatea nu poate fi mai mare decât întreținerea neachitată din luna la care se aplică”, explică avocatul Gelu Pușcaș.

Penalitățile nu pot fi aplicate imediat după expirarea termenului de plată. Art. 77 din Legea nr. 196/2018 prevede că acestea se calculează numai după trecerea unei perioade de 30 de zile de la data scadentă.

Separat, legea stabilește că termenul de plată a cotelor de contribuție afișate pe lista lunară este de maximum 30 de zile calendaristice de la data afișării.

Prin urmare, perioada în care proprietarul poate achita întreținerea fără penalități depinde de termenul de plată stabilit de asociație. Dacă, de exemplu, lista este afișată cu un termen de plată de 20 de zile, penalitățile pot începe să fie calculate după expirarea acestui termen și a celor 30 de zile suplimentare prevăzute de lege.

Nu. Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, penalitățile nu trebuie adăugate la debitul principal pentru ca asupra sumei rezultate să fie calculate alte penalități.

Altfel spus, administratorul nu poate transforma penalitățile deja calculate într-o nouă bază de calcul pentru alte penalizări. Acestea se raportează la suma restantă pentru care au fost stabilite, cu respectarea plafonului legal.

Sumele încasate din penalitățile de întârziere nu reprezintă bani pe care asociația îi poate folosi în orice scop.

Conform art. 77 alin. (3) din Legea nr. 196/2018, acestea se constituie într-un fond de penalități. Banii sunt utilizați cu prioritate pentru plata penalităților pe care asociația trebuie să le achite către terți, precum și pentru cheltuieli cu reparațiile asupra proprietății comune, reabilitarea termică sau consolidarea condominiului.

Legea interzice folosirea acestor sume în alte scopuri. Proprietarii pot solicita asociației informații și documente pentru a verifica modul în care sunt evidențiate și utilizate fondurile.

Termenul general de prescripție pentru dreptul material la acțiune este de trei ani, potrivit Codului civil. Avocatul Gelu Pușcaș arată că această regulă se aplică și penalităților, care au caracter accesoriu față de debitul principal.

Prescripția trebuie însă analizată în funcție de fiecare creanță și de momentul în care aceasta a devenit exigibilă. De asemenea, pot exista situații în care termenul este întrerupt sau suspendat, potrivit legii. Prin urmare, simpla trecere a trei ani nu înseamnă, în orice situație, că datoria a fost automat ștearsă.

Proprietarul poate invoca prescripția în condițiile legii, atunci când asociația solicită plata unor sume pentru care termenul s-a împlinit.

Proprietarii au dreptul să solicite explicații privind modul de calcul al cotelor de întreținere și să consulte documentele asociației. Potrivit art. 28 din Legea nr. 196/2018, aceștia pot cere în scris copii după documentele asociației și pot contesta în scris calculul cotei de contribuție în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Președintele asociației trebuie să răspundă contestației în scris, în termen de 10 zile de la primire.

Dacă există neclarități privind penalitățile, proprietarul poate solicita situația detaliată a restanțelor, perioada pentru care au fost calculate, procentul folosit și hotărârea adunării generale prin care a fost instituit sistemul de penalizări.

Cunoașterea acestor reguli îi ajută pe proprietari să verifice dacă sumele solicitate de asociație respectă legea și să își exercite drepturile atunci când constată nereguli.