În următoarele săptămâni, România va traversa o perioadă caracterizată de temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă a anului și de un deficit de precipitații în majoritatea regiunilor, potrivit celei mai recente prognoze emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 22 iunie – 20 iulie.

Meteorologii estimează că sfârșitul lunii iunie va aduce o încălzire treptată a vremii, cu valori termice peste media climatologică în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în regiunile vestice, unde abaterile față de normalul perioadei vor fi mai pronunțate.

Meteorologii avertizează că ploile vor fi tot mai rare. În săptămâna 22–29 iunie, cantitățile de precipitații vor fi sub valorile obișnuite la nivel național, cu un deficit mai accentuat în regiunile intracarpatice.

Tendința se va menține și la începutul lunii iulie. În intervalul 29 iunie – 6 iulie, temperaturile medii vor continua să depășească valorile specifice perioadei în majoritatea regiunilor, în special în jumătatea vestică a țării. Totodată, precipitațiile vor rămâne deficitare pe întreg teritoriul României.

În perioada 6–13 iulie, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cele mai ridicate valori termice sunt prognozate în vestul țării, în timp ce ploile vor fi ușor deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest se vor apropia de nivelurile normale.

Și pentru intervalul 13–20 iulie, ANM estimează temperaturi peste mediile multianuale în toate regiunile. În același timp, precipitațiile vor continua să fie insuficiente la nivel național, cele mai afectate urmând să fie zonele intracarpatice.

Prognoza indică, astfel, o perioadă dominată de vreme caldă și precipitații reduse, condiții care pot favoriza accentuarea secetei în mai multe regiuni ale țării.