Vremea

Prognoza meteo, 17 iunie. Ploi torențiale, grindină și rafale de până la 70 km/h. Ce îi așteaptă pe bucureșteni

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Prognoza meteo, 17 iunie. Ploi torențiale, grindină și rafale de până la 70 km/h. Ce îi așteaptă pe bucureșteniFurtuna. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Vremea va fi instabilă mai ales în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. În aceste regiuni, după-amiaza și seara, sunt prognozate înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Pe alocuri, vântul va sufla cu putere, rafalele putând atinge viteze cuprinse între 50 și 70 km/h, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 17 iunie. Unde apar vijeliile

Izolat, sunt posibile vijelii și căderi de grindină de dimensiuni mici și medii. Cantitățile de apă pot depăși local 30 de litri pe metrul pătrat, în special în zonele unde ploile se vor manifesta repetat.

În restul teritoriului, vremea va fi mai stabilă, cu cer variabil și perioade însorite. Totuși, pe arii restrânse din Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei, precum și în unele zone ale Moldovei, sunt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Spre seară, astfel de fenomene își pot face apariția și în Muntenia și Dobrogea.

Maxime de 31 de grade

Temperaturile maxime vor varia între 20 și 31 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt prognozate în sudul țării, în timp ce în zonele cu vreme instabilă mercurul din termometre va rămâne la valori mai moderate.

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Minimele vor coborî până la 10-18 grade, iar în depresiunile intramontane pot ajunge chiar la aproximativ 8 grade.

Căldura

Căldură. Sursa foto: Arhiva EVZ

Prognoza meteo pentru București

În Capitală, vremea va fi mai caldă decât în ziua precedentă. Temperatura maximă este estimată la 30-31 de grade, ceea ce va aduce o atmosferă specifică începutului de vară.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă către seară și în timpul nopții norii se vor înmulți temporar, existând condiții pentru apariția unor ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, iar minima nopții se va situa în jurul valorii de 16 grade Celsius.

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