La început de weekend, valorile termice vor continua să urce în majoritatea regiunilor țării. Meteorologii prognozează o vreme în general frumoasă, cu episoade scurte de instabilitate atmosferică în zonele montane.

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat și Crișana, unde mercurul din termometre poate atinge izolat 32 de grade Celsius.

Vremea va deveni călduroasă și în anumite zone din Oltenia și Muntenia, în timp ce pe litoral valorile maxime vor rămâne mai temperate, în jurul a 24 de grade.

Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, însă după-amiaza și spre seară sunt prognozate înnorări temporare în regiunile montane, în special în Carpații Orientali.

Ploi slabe, însoțite local de descărcări electrice, pot apărea și în nordul Moldovei. Cantitățile de apă estimate vor fi reduse, în general între 5 și 10 litri pe metrul pătrat, iar izolat pot depăși 15 litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare în timpul averselor, când rafalele pot ajunge la 40-50 km/h.

Minimele vor varia considerabil la nivel național, de la aproximativ 9 grade în depresiunile din estul Carpaților până la 18-20 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral.

În Capitală, vremea va fi plăcută și caldă. Cerul va prezenta doar câteva înnorări trecătoare, iar vântul va avea intensitate redusă. Temperatura maximă va ajunge la 28-30 de grade Celsius, în timp ce minima nopții se va situa între 14 și 17 grade.

Până la 22 iunie, vremea va rămâne ușor mai răcoroasă decât în mod normal în estul țării, în timp ce în celelalte regiuni temperaturile se vor menține aproape de valorile specifice perioadei. Precipitațiile vor fi reduse în cea mai mare parte a României, cele mai accentuate deficite urmând să se înregistreze în zonele montane.