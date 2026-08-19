Lidl a retras miercuri de la comercializare un lot de budincă proteică Milbona cu aromă de ciocolată, după ce a fost identificată prezența bacteriei Bacillus cereus. ANSVSA le recomandă persoanelor care au cumpărat produsul să nu îl consume și să îl returneze în magazine, unde contravaloarea va fi restituită chiar și fără bon fiscal.

„ANSVSA vă informează că reţeaua de magazine LIDL a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a unui lot de budincă proteică, ca urmare a identificării prezenţei bacteriei Bacillus cereus, care poate declanşa afecţiuni gastrointestinale”, anunţă, miercuri seară, ANSVSA.

Produsul vizat este Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, în ambalaj de 200 de grame. Producătorul și furnizorul este Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, iar data durabilității minimale indicată pentru lotul retras este 14.09.2026.

ANSVSA le cere consumatorilor care au cumpărat produsul să nu îl consume.

”Dacă aţi achiziţionat produsul menţionat, nu îl consumaţi. Puteţi să îl returnaţi în toate magazinele Lidl, iar contravaloarea acestuia va fi rambursată chiar şi fără prezentarea bonului fiscal”, mai anunţă sursa citată.

Bacillus cereus este o bacterie întâlnită frecvent în mediul înconjurător și care poate ajunge în alimente. Aceasta poate forma spori rezistenți, astfel că simpla preparare termică nu garantează întotdeauna eliminarea completă a riscului.

Problemele pot apărea mai ales atunci când alimentele gătite sunt păstrate o perioadă la temperaturi nepotrivite, situație în care bacteria se poate multiplica și poate produce toxine.

Bacillus cereus poate provoca două forme principale de toxiinfecție alimentară. Forma asociată vărsăturilor apare, de regulă, într-un interval de aproximativ 1–6 ore de la consum și poate provoca greață și vărsături, uneori însoțite de diaree.

Forma diareică poate apărea mai târziu, frecvent după aproximativ 10–16 ore, și se poate manifesta prin crampe abdominale, diaree apoasă și greață. În majoritatea situațiilor, simptomele durează aproximativ 24–48 de ore.

Detectarea bacteriei Bacillus cereus într-un aliment nu înseamnă automat că persoana care îl consumă se va îmbolnăvi.

Riscul depinde de mai mulți factori, între care cantitatea de bacterii, tulpina, producerea toxinelor și condițiile în care produsul a fost păstrat.

În cele mai multe cazuri, intoxicația este autolimitată, însă foarte rar pot apărea și forme severe.