Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare privind intensificarea disconfortului termic la nivel național, în contextul unui episod de vreme deosebit de caldă care se va manifesta în următoarele zile. Totodată, meteorologii au instituit două avertizări Cod galben de caniculă pentru mai multe regiuni din vestul și sud-vestul României.

Potrivit prognozelor, intervalul 19–22 iunie va aduce o creștere treptată a temperaturilor în cea mai mare parte a țării.

Dacă pe litoral valorile maxime se vor situa în jurul a 24-25 de grade Celsius, în zonele vestice și sud-vestice mercurul din termometre va urca până la 32 de grade încă de vineri. În weekend, temperaturile vor continua să crească, atingând local chiar și 36 de grade Celsius.

Prima avertizare Cod galben va intra în vigoare sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00. Sunt vizate regiunile Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, precum și partea vestică a Olteniei.

În aceste zone sunt așteptate temperaturi maxime cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius.

Duminică, avertizarea va fi extinsă și va rămâne valabilă în același interval orar. Banatul, Crișana, Maramureșul, Oltenia și zone din vestul și centrul Transilvaniei vor resimți cel mai puternic efectele caniculei, cu temperaturi de până la 36 de grade și un nivel ridicat al disconfortului termic. Specialiștii avertizează că indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Și Capitala va fi afectată de acest episod de încălzire. Meteorologii au emis o informare de vreme călduroasă și disconfort termic valabilă până luni seara.

Vineri, temperaturile maxime vor ajunge la 28-30 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 14-17 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab până la moderat.

În cursul zilei de sâmbătă, valorile termice vor continua să crească, cu maxime de 30-32 de grade. Sunt posibile înnorări temporare și ploi slabe de scurtă durată în a doua parte a zilei.

Duminică, vremea se va menține caldă, cu temperaturi similare și șanse reduse de precipitații. Luni, termometrele vor indica între 31 și 33 de grade Celsius la orele amiezii, în condițiile unui cer variabil și ale unui vânt slab până la moderat.